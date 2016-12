Größer als das Original

Frankfurt/Birmingham. Zwei Tage vor Heiligabend hat der Weihnachtsmarkt Frankfurt, einer der größten in Deutschland, für dieses Jahr wie üblich seine Tore geschlossen. Doch andernorts geht er noch eine ganze Woche weiter: Im britischen Birmingham hat sich seit Jahren ebenfalls ein Frankfurter Weihnachtsmarkt etabliert, der mit rund fünf Millionen Besuchern nicht nur zwei Millionen mehr hat als das Original in Hessen. Er ist auch der größte deutsche Weihnachtsmarkt im Ausland überhaupt. Selbst der Anschlag von Berlin, der natürlich auch in England Schlagzeilen gemacht hat, konnte das Interesse der Besucher in den letzten Tagen kaum trüben.

Allerdings waren die Sicherheitsvorkehrungen in Birmingham ebenso wie beim anderen Frankfurter Weihnachtsmarkt Großbritanniens in der Stadt Leeds ohnehin von Anfang an hoch. In Birmingham waren eigens Poller zur Sicherung der Zugänge angeschafft worden. Die BBC berichtete nach dem Anschlag von einer eher "trotzigen Stimmung" und zitierte Besucher in Birmingham mit Solidaritätsbekundungen für die Opfer in Berlin oder Aussagen wie, sie würden sich nicht einschüchtern lassen.

Kurt Stroscher von der Frankfurter Tourismus- und Congress GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadt, organisiert seit fast zwei Jahrzehnten die Frankfurter Weihnachtsmärkte in Großbritannien und ist während der Laufzeiten jede Woche einmal vor Ort, um sich mit den Behörden der britischen Kommunen ebenso auszutauschen wie mit den deutschen Standbetreibern. Von dem Erfolg des ungewöhnlichen Exportschlagers wirkt er noch heute ein wenig überrascht. Angefangen hatte alles als Experiment mit ungewissem Ausgang im Jahr 1997. Damals entstand in Kontakt mit den Verantwortlichen der Frankfurter Partnerstadt Birmingham die Idee, es dort doch einmal mit einem Ableger des Weihnachtsmarkts aus der Mainmetropole zu versuchen.

Seit 2002 auch in Leeds

Das klingt einfacher, als es war. Denn eine Tradition von Weihnachtsmärkten gab es bei den Briten nicht. Der Versuch gelang zwar, war aber seinerzeit noch kein durchschlagender Erfolg. Erst nach drei Jahren Pause lebte der Markt 2001 wieder auf. Und 2002 kam auch Leeds hinzu, in beiden Städten laufen die Frankfurter Weihnachtsmärkte bis heute sehr gut und mit großer Resonanz. Einige andere Versuche in Manchester, Edinburgh, Nottingham, Northampton, Kingston upon Thames und Bristol wurden dagegen inzwischen wieder eingestellt. Die Frankfurter Veranstalter konzentrieren sich auf die beiden Städte, wo die Menschen inzwischen Glühwein, gebrannte Mandeln, Bratwurst, Apfelwein und Kräuterbonbons schätzen gelernt haben.

Die gehören nämlich ebenso zum festen Angebot in den britischen Ausgaben des Frankfurter Weihnachtsmarkts wie etwa Lebkuchenherzen oder die Frankfurter Marzipan/Mandel-Spezialität Bethmännchen. Im Gegensatz zur Tradition des einheimischen Originals ist aber auch der Bierausschank fester Bestandteil des Ablegers in England. "Das ließen sich die Briten nicht ausreden, auch nachdem ich sie darauf hinwies, dass das auf deutschen Weihnachtsmärkten - vielleicht mit Ausnahme von Bockbier - nicht üblich ist", erzählt Organisator Stroscher. Die Bierliebe ging sogar so weit, dass sich der Lord Mayor, wie in englischen Städten der Oberbürgermeister heißt, in Birmingham anfangs von einem Fassanstich nicht abbringen ließ. Allerdings stellte er sich dabei so ungeschickt an, dass auch ein großer Teil der Zuschauer vollgespritzt wurde, wie sich Stroscher schmunzelnd erinnert.

Der Ausschank von Alkohol wie Bier oder Glühwein im Freien ist übrigens in britischen Städten normalerweise gar nicht zulässig. Auch das machte die Einführung des Frankfurter Weihnachtsmarkts dort nicht gerade einfach. In den ersten Jahren bestanden die kommunalen Behörden daher noch auf einer Einzäunung des Geländes. Aber auch heute ist der Bereich, in dem der Bier- und Glühweinkonsum erlaubt ist, noch mit Schildern an den Zu- und Abgängen klar abgegrenzt. Das Bier ist indes nicht der einzige Unterschied zum Frankfurter Originalweihnachtsmarkt. Die Engländer wollten zwar sehr gerne auch Frankfurter Würstchen auf ihrem Gastmarkt haben, das musste aber in Form eines Hot Dogs sein, den man in dem am Main höchst selten findet. "Die dachten, Hot Dog wäre auch eine deutsche Erfindung", sagt Stroscher.

Die Standbetreiber in Birmingham kommen - genau wie auch beim Original - nicht alle aus Frankfurt und Umgebung, wohl aber aus Deutschland. Während der Marktzeit mieten sie sich Zimmer und Wohnungen - das Hotel wäre zu teuer. Und die städtische TCF-Gesellschaft macht laut Stroscher mit den Standgebühren sogar noch einen kleinen Gewinn. Kein Zweifel: Der "Frankfurt Christmas Market" in Birmingham und Leeds ist mehr als nur Standortförderung.