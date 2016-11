Hessens Kommunen sehen sich gerüstet

Frankfurt. Mit warmem Tee, Decken und Not-Schlafplätzen wollen die größeren Städte in Hessen Obdachlosen Hilfe für kalte Nächte bieten. Doch viele Obdachlose nehmen die Angebote nicht an - und weichen lieber aus: Vor allem der Frankfurter Flughafen wird bei ihnen als Übernachtungs-Quartier immer beliebter. Derzeit suchen nach Angaben des Caritasverbandes Frankfurt jede Nacht rund 200 Menschen die Hallen auf. Damit schlafen an Deutschlands größtem Airport genauso viele Obdachlose wie auf den Straßen in der Frankfurter Innenstadt. Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte die Zahl. Es gebe aber teils starke Schwankungen, sagte gestern ein Sprecher des Unternehmens. Ein Überblick:

Frankfurt: "Das wichtigste Ziel ist, dass kein Mensch an Leib oder Leben Schaden nimmt", sagte die Frankfurter Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). Nach ihren Angaben leben in der Innenstadt derzeit rund 200 Menschen auf der Straße. In der Nacht zum Mittwoch wurden 196 Hilfsbedürftige gezählt, darunter 153 Osteuropäer. Allein 100 Menschen schliefen in der Bahn-Station Hauptwache. Insgesamt stehen in Hessens größter Stadt bis zu 360 Not-Übernachtungsplätze zur Verfügung. Allein in der B-Ebene der Hauptwache können bis zu 150 Menschen untergebracht werden. Dort schlafen seit Jahren in den Wintermonaten Obdachlose, die nicht in festen Quartieren übernachten wollen. Neben den Obdachlosen gibt es nach Angaben der Stadt in Frankfurt auch 6452 Wohnsitzlose - also Menschen, die für kurze Zeit in Drogenhilfeprojekten, bei Freunden oder in Turnhallen untergebracht sind. Unter diesen Wohnsitzlosen sind allein 3654 zugewiesene Asylbewerber.

Wiesbaden: Die Landeshauptstadt sieht sich gut gerüstet. Bei Kälte müsse niemand auf der Straße schlafen, sagte die Sprecherin der Stadt, Ilka Gilbert-Rolke. Für die rund 500 Wohnsitzlosen gebe es genügend Schlafplätze in Unterkünften - beispielsweise in den Wohnheimen der Heilsarmee, die im Winter ihre Kapazität aufstockten, oder in einem Containerdorf oder einer Teestube der Diakonie. Zudem kämen viele Betroffene bei Verwandten und Bekannten unter. Ein Obdachloser sei in Wiesbaden noch nicht erfroren.

Darmstadt: Hierher kommen vor allem Obdachlose aus anderen Städten oder auch anderen EU-Ländern. "Wie in den Vorjahren steigt auch in Darmstadt in Richtung Winterzeit die Anzahl der Obdachlosen", teilte Sozialdezernentin Barbara Akdeniz (Grüne) mit. Derzeit leben rund 150 wohnungslose Menschen in der südhessischen Stadt. Die Kommune beauftragt nach eigenen Angaben Träger mit der Betreuung von Obdachlosen und übernehme die Kosten. Die Obdachlosenbehörde verweise Hilfesuchende etwa an das Diakonische Werk, an den Verein Horizont und die Gesellschaft Neue Wohnraumhilfe

Gießen: Hier kümmern sich - teilweise bezuschusst von der Stadt - mehrere Sozialträger um die Obdachlosen. Sie bieten unter anderem Wohnheimplätze, Aufenthaltsmöglichkeiten für den Tag sowie spezielle Angebote für Frauen. lhe