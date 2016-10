Hessentag „das teuerste Fest“

Kostenexplosionen, Fehlplanungen und Misswirtschaft: Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat in seinem neuen Schwarzbuch die Verschwendung von Steuergeldern dokumentiert. Schwerpunkt des Buches sind recherchierte Fälle von Verschwendung in öffentlichen Einrichtungen.

Hessen

Hessentag: Dass das Landesfest jedes Jahr in wechselnden Städten ausgerichtet wird und jeweils gleich zehn Tage dauert, ist dem Steuerzahlerbund zu viel. Auf jeweils 20 Millionen Euro schätzt er die Kosten. Das Fest sei einfach "überdimensioniert", sagt Papendick. Das alljährliche Fest sei das "mit Abstand längste und teuerste" in ganz Deutschland. In keinem anderen Bundesland dauerten derartige Feste länger als drei Tage. Das Land wies die Kritik zurück und warf dem Verband vor, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.

Akw Biblis: Als "drohende Verschwendung" wird die fehlerhafte Stilllegungsverfügung für das Atomkraftwerk Biblis eingestuft. Denn noch steht das Urteil zur Klage von Betreiber RWE aus, der 235 Millionen Euro Schadenersatz verlangt.

Flughafen Hahn: Für seine 17,5-Prozent-Beteiligung am defizitären Regionalflughafen Hahn im Hunsrück hat das Land Hessen vor zwölf Jahren 20 Millionen Euro bezahlt. 1,3 Millionen hätte es beim Verkauf an einen chinesischen Investor bekommen sollen. Doch der scheiterte ja.

Gesellschaftsjagd: "Nur" 16 000 Euro kostete die Gesellschaftsjagd mit anschließendem Festessen, zu der Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Oktober 2015 rund 120 Personen eingeladen hatte. In anderen Bundesländern wurde sie längst als unzeitgemäß und zu teuer gestrichen.

Fanverbot: In den Sand gesetzt seien auch die 165 000 Euro Anwalts- und Gerichtskosten für das "erkennbar rechtswidrige" und nach Klagen wieder aufgehobene Verbot, das die Stadt Darmstadt Ende April aus Sicherheitsgründen gegen Fans von Eintracht Frankfurt beim Lokalderby der Fußball-Bundesliga verhängte.

Nicht gebautes Museum: Weiter aufgelistet wurde das nie gebaute Stadtmuseum in der Wiesbadener Wilhelmstraße, das dennoch mehr als zehn Millionen Euro Kosten verursachte.

Rheinland-Pfalz

Hunsrück-Bahn: Der Steuerzahlerbund fordert auch, das "unsinnige Projekt" einer Hunsrück-Bahn vom Rhein-Main-Gebiet zum Flughafen Hahn zu beenden. Allein an Planungskosten seien dafür bereits sechs Millionen Euro ausgegeben worden. Die Investitionen wurden 2010 auf 104 Millionen veranschlagt.

Hochmoselbrücke: Die Explosion von Kosten ist dem Steuerzahlerbund bei der Hochmoselbrücke zwischen Wittlich und Longkamp ein Dorn im Auge. Die dafür veranschlagten Ausgaben seien von 285 auf 466 Millionen Euro in die Höhe geschnellt. Bei langjährigen großen Bauprojekten könnten die Steuerzahler die zuerst genannte Kostenschätzung "getrost verdoppeln, um eine realistischere Zahl zu erhalten".

Mainzelbahn: Beim Bau der Mainzelbahn vom Zentrum der Landeshauptstadt zum Lerchenberg hält die Steuerzahler-Lobby der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Kostensteigerung von 70 auf 90 Millionen Euro vor. Jetzt bleibe abzuwarten, ob diese Schätzung für ein "ohnehin fragwürdiges Verkehrsprojekt" eingehalten werden könne.

Baden-Württemberg

Uni-Fassade: Die 53 Millionen Euro teure Unibibliothek in Freiburg ist ein echter Blickfang. Die Fassade mit viel Glas und Edelstahl glänzt in der Sonne. Allerdings tut sie das so sehr, dass die Reflexionen Autofahrer gefährlich blenden können. Zwar nur in wenigen Wochen und jeweils nur wenige Minuten morgens, wie die Landesbehörde Vermögen und Bau mitteilte. Dennoch sei ein kleiner Teil der Fassade vorsorglich mit einem Blendschutzbanner nachgerüstet worden. Kosten: 90 000 Euro plus Jahr für Jahr 3000 Euro fürs Anbringen und Abnehmen. Gerichtlich wird noch geklärt, ob der Architekt einen Planungsfehler gemacht hat.

Unsinnige Fischtreppe: Eine Kostensteigerung von 700 Prozent hat der Steuerzahlerbund beim Bau einer Fischtreppe in Lauterbach bei Rottweil ausgemacht. Geschätzt worden sei das Bauwerk für die Fische in der Schiltach auf 15 000 Euro, summa summarum seien am Ende 103 000 Euro fällig gewesen. Hinzu kommt: Für Fische sei die Treppe gar nicht zu erreichen, denn auf dem Weg flussaufwärts ist vorher schon ein Wasserfall im Weg. (mit dpa)