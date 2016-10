HR soll staatsferner werden

Terrorverdacht

Nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in seiner Leipziger Gefängniszelle wird die Sicherheit in deutschen Justizvollzugsanstalten (JVA) diskutiert. Die Regelungen der Überwachung in Gefängnissen ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Sachsen etwa ist eine… [mehr]