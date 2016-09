Hund spürt Handys im Gefängnis auf

Handyspürhund Bono bei einer Übung in der JVA Kassel. © dpa

Kassel. Bono wedelt schon aufgeregt mit dem Schwanz. Sein Hundeführer Florian Gimbel befiehlt "Such!" - und schon läuft der Belgische Schäferhund durch eine der Gefängniszellen in der Justizvollzugsanstalt Kassel I. Unter einem Spalt zwischen Boden und Kühlschrank entdeckt er das Ziel seiner Begierde: ein verstecktes Smartphone. Selbst eine kleine Sim-Karte, die unter eine Tischkante geklemmt sein könnte, kann Bono spielerisch ausfindig machen. Bono ist Hessens erster Handyspürhund. Sein Job ist es, in Haftanstalten Mobiltelefone aufzuspüren. Denn Handys sind für Häftlinge verboten.

Nicht, dass man es ihnen nicht gönnen würde, die Stimme von einem lieben Menschen zu hören. Dafür gibt es Gesprächszeiten. "Der Einsatz von Handyspürhunden in den Justizvollzugsanstalten dient dazu, eine unkontrollierte Kommunikation von Inhaftierten mit der Außenwelt zu unterbinden", erklärte Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU), die sich gestern in Kassel einen Eindruck von den Fähigkeiten des für 10 000 Euro speziell an einer Hundeschule ausgebildeten Tieres machte.

Es gibt Drogenhunde. Hunde die Waffen, Sprengstoff, Falschgeld und anderes entdecken können. Handy-spürhunde sind noch vergleichsweise neu in Deutschland. 2013 wurde der erste Hund, Schäferhund Artus, in Sachsen vorgestellt. Auch Sachsen-Anhalt und Niedersachsen haben Spürnasen auf vier Beinen im Einsatz, wie das Justizministerium in Wiesbaden mitteilte. Da andere Bundesländer gute Erfahrungen gemacht haben, hat Hessen mit Bono nun auch sein Pilotprojekt gestartet.

JVA Kassel I Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Kassel I ist eines der größten Gefängnisse Hessens. Die Hauptanstalt bietet 508 Haftplätze. Derzeit sind dort nach Angaben der Anstaltsleitung 450 Häftlinge untergebracht. Rechnet man die Zweiganstalten in Baunatal (74 Plätze) und Kaufungen (33 Plätze) hinzu, ist es das größte Gefängnis des Landes. Untergebracht sind dort Schwerverbrecher, Mörder, Vergewaltiger und Räuber, die lange Haftstrafen zu verbüßen haben. Deswegen ist die JVA Kassel I auch auf die höchste Sicherheitsstufe ausgelegt. lhe

Schneller Erfolg

Seit April ist der zweijährige Schäferhund im Einsatz. Es ist ein verspielt wirkender Vierbeiner mit glattem, hellbraunen Fell und einer schwarzen Schnauze. Wie er die Handys aufspürt? Das will Hundeführer Gimbel im Detail nicht erklären - Betriebsgeheimnis. Aber das Ministerium verrät wenigstens soviel: Der Hund sei auf die Geruchsstoffe der Hardwarekomponenten in den Handys konditioniert. Er erkenne Mobiltelefone und Teile wie Lithium-Ionen-Akkus und Sim-Karten. Auf welcher Frequenz das Gerät arbeitet und ob es ein- oder ausgeschaltet ist, sei egal. Bono könne Handys in Räumen, Autos, Erdverstecken, Kleidung, Gepäckstücken und an Personen finden.

Um Bonos Können den Medienvertretern zu präsentieren, wurde auch ein Handy in einer Gefängniswerkstatt versteckt. Und auch hier hat das quirlige Tier Erfolg: Nach wenigen Minuten entdeckt er das Mobiltelefon. Es war mit Klebeband unter einem Hubwagen befestigt.