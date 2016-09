Immer neue Vorwürfe gegen Peter Tauber

Durch den Auftritt von Peter Tauber bekommt ein kommunaler CDU-Parteitag erst Brisanz. © dpa

Gründau. Die Affäre um Mobbing-Vorwürfe gegen CDU-Generalsekretär Peter Tauber weitet sich aus und überlagert den Kreisparteitag der CDU Main-Kinzig. Eigentlich hat die Veranstaltung am Freitagabend rein kommunalpolitische Bedeutung. Die Kandidatin für die Landratswahl 2017 im Main-Kinzig-Kreis soll gekürt werden. Durch die zugesagte Teilnahme des Generalsekretärs - er ist Mitglied im Kreisvorstand - wird das Treffen in einer Mehrzweckhalle in Bruchköbel Nahe Frankfurt brisant und findet bundesweite Beachtung.

Der CDU-Kreis sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass Tauber ein Wort an die Verbandsmitglieder richten werde. Gegen Tauber wurden Mobbing-Vorwürfe erhoben im Zusammenhang mit seiner Zeit als Kreisvorsitzender. Bekannt ist: In seiner Amtszeit kursierte vor einigen Jahren ein Papier mit Methoden, um die damalige CDU-Geschäftsführerin Anne Höhne-Weigl aus dem Amt zu drängen. Tauber bestreitet, es mitverfasst zu haben, sagte der Deutschen Presse-Agentur aber, es sei ein Fehler gewesen, es gekannt und nichts dagegen unternommen zu haben.

"Private Gespräche mitgehört"

Höhne-Weigl sagte der "Süddeutschen Zeitung", Tauber habe "das Programm in seiner Zeit als Vorsitzender selbst umgesetzt und mich gemobbt". Und: Ein Mitarbeiter Taubers habe "dienstliche und private Telefongespräche von mir mitgehört" und den Inhalt anschließend an Tauber berichtet. Mitarbeiter der Kreistagsfraktion hätten für Tauber festgehalten, "ob ich lächle, wie ich telefoniere (in welchem Ton), ob ich die Rollos der Fenster auch schließe", behauptete sie in der Zeitung.

Höhne-Weigl war von 1999 bis 2014 Geschäftsführerin, Tauber von 2011 bis 2014 Kreisvorsitzender. Taubers Vorgänger als Kreisvorsitzender, Tom Zeller, gestand dem Blatt nach dessen Angaben seine Verantwortung für das Mobbingpapier ein, sagte aber, Tauber sei "an den Überlegungen beteiligt" gewesen.

SPD fordert Aufklärung

Die CDU-Zentrale in Berlin wollte zu den neuen Vorwürfen keine Stellungnahme abgeben. Auch der Kreisverbandsvorsitzende Heger war für weitere Fragen nicht zu erreichen. In einer Mitteilung vom späten Mittwochabend sagte Heger, dem Ansehen von Tauber und der CDU im Main-Kinzig-Kreis solle durch "persönliche und destruktive Angriffe" geschadet werden.

Heger kritisierte weiter, dass "einzelne Personen aus der Partei offenbar ihre Aufgabe" darin sähen, "das Wirken vieler engagierter Christdemokraten mit Füßen zu treten". Heger gibt Tauber in der Mitteilung volle Rückendeckung: "Ich habe nicht den geringsten Zweifel an der persönlichen Integrität von Peter Tauber, unterstütze ihn ausdrücklich und übe uneingeschränkte Solidarität mit seiner Person."

Von Tauber werden somit heute Antworten beim Auftritt vor seinem Kreisverband erwartet. Grünen-Chefin Simone Peter beklagte den Umgang der CDU mit den Mobbing-Vorwürfen. Bisher höre sie "vor allem Dementis, Verteidigungen und Diskreditierungen, wenig Problembewusstsein oder Konsequenzen", sagte sie der "Frankfurter Rundschau".

Auch die hessische SPD kritisierte die Reaktionen der CDU. Generalsekretärin Nancy Faeser sagte, die Union sei weit von der Beantwortung aller Fragen entfernt. Sie forderte lückenlose Aufklärung und sprach von systematischem, detailliert geplantem Mobbing in der CDU Main-Kinzig. Tauber agiere wenig glaubhaft. Neben dem angeblichen Mobbing sah sich der CDU-Generalsekretär zuletzt auch Sexismusvorwürfen ausgesetzt. Ihm wird unter anderem vorgehalten, in einem Mail-Wechsel nicht protestiert zu haben, als ihm eine Kandidatin als "optische Bereicherung" angekündigt worden war.

Im Mittelpunkt des Kreisparteitags sollte laut Plan eigentlich Srita Heide (48) stehen. Die in Indien geborene Kreispolitikerin will sich zur Kandidatin der CDU für die Landratswahl 2017 küren lassen. Weitere Kandidaten aus CDU-Reihen sind nicht bekannt. Dass ihre Wahl in den Hintergrund rückt, glaubt sie nicht: "Die Leute kommen wegen der Frage der Nominierung." Sie denke nicht, dass die Teilnehmer lang und breit ein anderes Thema diskutieren wollten.

Die SPD will parallel am Freitagabend in Rodenbach bei einer Mitgliederversammlung des Unterbezirks Main-Kinzig Thorsten Stolz (36), Bürgermeister von Gelnhausen, zum Kandidaten für die Landratswahl wählen. Er soll dann 2017 das Erbe des bisherigen Amtsinhabers, Erich Pipa (SPD), antreten.