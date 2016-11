Kräftiger Geldsegen für Busse und Bahnen

S-Bahnen stehen zur Inspektion in der Werkstatt in Frankfurt. Der öffentliche Nahverkehr in Hessen erhält in den kommenden fünf Jahren eine Finanzspritze von Bund, Land und Kommunen.

Frankfurt. Der öffentliche Nahverkehr in Hessen wird mit einer kräftigen Finanzspritze von Bund, Land und Kommunen gestärkt. Für den Betrieb von Bussen und Bahnen steht in den kommenden Jahren landesweit die Rekordsumme von fast vier Milliarden Euro bereit, wie Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern in Frankfurt sagte. Mit dem Geld können nicht nur drohende Streckenstilllegungen vermieden werden, in Einzelfällen sollen sogar neue Verbindungen hinzukommen. Entsprechend löst der Geldsegen bei den Verkehrsverbünden im Rhein-Main-Gebiet, Nord- und Südhessen große Freude aus.

Der Minister unterzeichnete in Frankfurt eine Finanzierungsvereinbarung mit den Vertretern des Rhein-Main-Verkehrsverbunds und des Verkehrsverbunds Nordhessen. Die Mittel kommen aber auch dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar zugute. Insgesamt sind es allein für sie in den kommenden fünf Jahren allein 800 Millionen Euro. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen sogenannten Regionalisierungsmitteln vom Bund sowie Zuschüssen aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Städte, Gemeinden und Landkreise beteiligt sich erstmals seit 15 Jahren auch das Land Hessen selbst wieder mit einem Betrag von 124 Millionen Euro aus eigenen Mitteln an der Finanzierung.

Hessenweites Schülerticket

Hinzu kommt die Einführung eines hessenweit geltenden Schülertickets, das 365 Euro - also einen Euro pro Tag - kosten soll, wie Al-Wazir sagte. Dafür stellt das Land 20 Millionen Euro zur Verfügung, doch ist das Vorhaben noch nicht ganz unter Dach und Fach. Der Minister zeigte sich nach Gesprächen mit den Verkehrsverbünden aber zuversichtlich, "dass wir die Chance für die Einführung dieses Tickets ergreifen können". Al-Wazir betonte, schließlich endeten die Wege zur Schule, zu Freunden, zum Sportverein oder der Musikstunde vielfach nicht mehr an den Kreisgrenzen.

Die finanzielle Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen war keineswegs ein Selbstläufer. Lange drohten deutliche Kürzungen der Zuschüsse vom Bund, die laut Al-Wazir aber "in harten Verhandlungen" abgewendet werden konnten. Die zusätzlichen Mittel vom Land selbst begründete er sowohl mit den wachsenden Verkehrsströmen im Ballungsraum als auch damit, dass im ländlichen Raum ein attraktives Bus- und Bahnangebot unverzichtbar sei.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hob als Aufsichtsratsvorsitzender des RMV die geschaffene Planungssicherheit mit den allein fast drei Milliarden Euro für den größten der drei Verkehrsverbünde hervor. Damit könne an der einen oder anderen Stelle nun über den Ausbau des Streckennetzes oder der Verbindungstakte nachgedacht werden. RMV-Geschäftsführer Knut Ringat sagte: "Das ist wie ein verfrühtes Weihnachtsmärchen." NVV-Geschäftsführer Wolfgang Rausch stellte ebenfalls in Aussicht, dass mit den 712 Millionen in Nordhessen wieder an der Verbesserung der Qualität im ländlichen Raum gearbeitet werden könne.