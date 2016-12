Lange vor der OB-Wahl bringen die Rivalen sich in Stellung

Frankfurt. Wer sich jahrelang gefetzt hat, kann nicht plötzlich lieb Freund werden. Nach der Kommunalwahl im März wurde deshalb in Frankfurt das Zusammengehen von Schwarz-Grün mit der jahrelang in die Opposition verbannten SPD skeptisch beäugt. Das Bündnis sei keine "Liebesheirat", räumte nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags Ende Mai auch SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann ein. Am Zweckbündnis hat sich auch nach gut einem halben Jahr nichts geändert. Da sind sich alle Beobachter einig. Nach außen hin betonen zwar die Fraktionschefs von CDU, Grünen und SPD im Römer (Rathaus), dass man konstruktiv zusammenarbeite. Doch bei gemeinsamen Auftritten wird das gegenseitige Misstrauen der Spitzenkräfte spürbar.

Gegenseitiges Belauern

Das gilt vor allem für Feldmann und seinen Stellvertreter Uwe Becker (kleines Foto) von der CDU. Die beiden gelten als die wahrscheinlichen Kandidaten für die OB-Wahl im Frühjahr 2018 - und belauern sich daher schon jetzt ständig. Becker (47) ist nicht nur Bürgermeister und Stadtkämmerer, sondern auch Frankfurter Unions-Chef. In dieser Funktion hat er kürzlich Feldmann als "linken Populisten" abqualifiziert, der Banken und den für die Stadt ebenfalls wichtigen Flughafen ständig verunglimpfe.

Frankfurter Römer Nach der Kommunalwahl im März wurde die CDU trotz schwerer Verluste im Rathaus, dem Frankfurter Römer, wieder stärkste Kraft mit 24,1 Prozent. Knapp dahinter lag die SPD mit 23,8 Prozent, die nach einem historischen Tief vor sechs Jahren wieder Boden gutmachte. Die Grünen stürzten auf 15,3 Prozent ab - ein Minus von mehr als zehn Prozentpunkten. Die AfD wurde mit 8,9 Prozent viertstärkste Kraft. Dahinter platzierten sich die Linke (8,0 Prozent) und die FDP (7,5 Prozent). lhe

Der Vorwurf kommt nicht von ungefähr. Der 58-jährige Feldmann kann - je nach Anlass und Publikum - mit seinen politischen Äußerungen sehr geschmeidig sein. Der seit 2012 amtierende OB sieht sich obenauf, weil er im Römer nicht mehr mit einer ihm feindlich gesonnenen Koalition konfrontiert ist. Zu Beginn seiner Amtszeit oft belächelt, hat der einstige Außenseiter an Statur und Popularität gewonnen. Zum Leidwesen von Becker, dem die Volksnähe eher abgeht. Er muss nun aus der Stadtregierung heraus den Herausforderer abgeben - ein Balanceakt. Immerhin ist sich der neue Magistrat beim wichtigsten Ziel einig: Die Boom-Stadt Frankfurt, die bei 725 000 Einwohnern angekommen ist und jährlich um 15 000 Neubürger zugelegt hat, braucht viele neue Wohnungen. Darunter müssen neben den vor allem entstehenden Luxustürmen auch erschwingliche (Sozial-)Wohnungen sein. Umstritten bleibt die Frage, ob die räumlich beengte Stadt doch noch einen ganz neuen Stadtteil im Norden erhält.

Die Diskussion über das künftige Gesicht der Finanzmetropole ("Frankfurt 2030") hat aber der neue Planungsdezernent Mike Josef angestoßen. Der erst 33-jährige Frankfurter SPD-Chef, großer Hoffnungsträger seiner Partei, hat in kurzer Zeit in seinem wichtigen Dezernat kräftig gewirbelt. Auf mehreren Bürgerversammlungen stellt er derzeit Überlegungen vor, wie und wo in Frankfurt gebaut werden soll. Der agile Josef hilft letztlich auch Feldmann: Die CDU kann nur hoffen, dass sie von den ständigen Querelen um die Schulen in der Stadt profitiert. Schulen gibt es zu wenige - angesichts des Zustroms von vielen jungen Familien. Es mangelt aber auch an zentralen Plätzen für Neubauten.

Die SPD-Frau Sylvia Weber muss ihr Können nun im schwierigen Bildungsdezernat beweisen, in dem ihre grüne Vorgängerin viel Prügel einstecken musste. Ohnehin sind die Grünen, die bei der Kommunalwahl rund zehn Prozentpunkte einbüßten, in ihrer einstigen Hochburg sehr angeschlagen.

Reiche Großstadt

Was auch immer der neue Frankfurter Magistrat macht: An Geld fehlt es ihm nicht. Mit rund 1,8 Milliarden Euro erwartet Frankfurt in diesem Jahr einen neuen Rekord bei den Einnahmen durch die Gewerbesteuer. Keine andere Großstadt ist - pro Einwohner umgerechnet - so reich in Deutschland. Das könnte bei der OB-Wahl in etwa 15 Monaten dem Amtsinhaber helfen. Bis Mitte 2017 müssen SPD und CDU mit der Kandidatenkür die Weichen stellen, wie deren Sprecher bestätigen. Während Feldmann bei der SPD unangefochten scheint, gilt das für Becker bei der CDU eher nicht. Andere aus der Partei haben sich aber auch nicht in Stellung gebracht.