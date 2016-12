„Leichte Beute“ für die Polizei

Fulda. Verbrecher und Kleinkriminelle haben sich im ablaufenden Jahr nicht immer sonderlich geschickt angestellt. Die Top-Ten-Liste kurioser Fälle:

Platz 10: Ein Gauner-Duo verrät sich im August in Frankfurt durch sein amateurhaftes Verhalten. Die Männer wuchten am Hauptbahnhof einen Koffer aus einem Schließfach und blicken sich auffallend häufig um. Das bleibt einer Zivilstreife nicht verborgen. Sie kontrollieren die 21 und 25 Jahre alten Männer. Im Koffer finden die Beamten Aufbruchswerkzeug und Diebesgut: unter anderem ein Navigationsgerät, drei Notebooks und Kleinelektronik - alles Beute aus Autoaufbrüchen.

Platz 9: Rabiate Kunstkritik oder Vandalismus? Darüber scheiden sich die Geister. Ein Rentner-Ehepaar wird jedenfalls im südhessischen Grasellenbach wegen Sachbeschädigung auf einem Kunstpfad vorläufig festgenommen. Es soll eine Installation und ein Schild beschmiert haben. Der Vorfall im August ist aber wohl nicht der einzige. Bereits im Frühjahr hat das Paar laut Polizei auf dem Kunstpfad sein Unwesen getrieben. "Das ist schon eine ziemlich rabiate Art der Meinungsäußerung", kommentieren die Beamten. Sie schätzen den Sachschaden auf etwa 10 000 Euro.

Platz 8: Nicht sonderlich unauffällig geht ein amtsmüder Briefträger im November in Bad Hersfeld vor. Der Postbote versucht, Hunderte von Sendungen ausgerechnet an einem Radweg verschwinden zu lassen. Ein Spaziergänger macht die Polizei auf die Briefe am Wegesrand aufmerksam. Gegen den Briefträger werden Ermittlungen eingeleitet.

Platz 7: Angezeigt von der Ehefrau - so ergeht es einem Mann im August im südhessischen Heppenheim. Weil er betrunken Auto fährt, alarmiert seine Gattin die Ordnungshüter. Ausschlaggebend war wohl: Er hat seine sechsjährige Tochter dabei. Die Polizei macht eine Alkoholkontrolle, der Verkehrssünder hat mehr als ein Promille intus. Die Folgen: Lappen weg und ein Verfahren.

Platz 6: Handgreiflich trägt ein Paar aus der Wetterau einen Streit im August im Allgäu-Urlaub aus. Die Streithähne bekommen sich in einem Gasthof derart in die Haare, dass der Mann sogar verletzt wird. Im Beisein ihrer drei Kinder schütten sich die Erwachsenen zunächst gegenseitig jeweils ein Weißbier über die Kleidung. Die erzürnte Gattin (39) zerbricht daraufhin ihr Glas und fügt ihrem Mann (47) eine Wunde zu. Die Familie wird aus dem Lokal geworfen und geht erstmal getrennte Wege, wie es die Polizei beschreibt. Die Frau muss sich aber noch wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Platz 5: Ein Sprit-Dieb glaubt im Oktober, im mittelhessischen Butzbach fette Beute gemacht zu haben. Macht er auch - aber anders, als er denkt. Über 400 Liter Kraftstoff meint er aus einem Lastwagen abgezapft zu haben. Die Polizei kann ihre Schadenfreude hernach nicht verbergen. Die Beamten schreiben in einer Mitteilung: "Tja, wir können dir sagen, du hättest besser auf den Aufkleber auf dem Tank achten sollen." Darauf stand: "Tank nur mit Tierfett befüllen". Dem Kraftstoff wurde ein spezielles Fett beigemischt, mit dem nur besonders ausgerüstete Fahrzeuge fahren können, dafür ungeeignete gehen kaputt.

Platz 4: Die Irrfahrt mit einem gestohlenen Taxi endet im Dezember für eine betrunkene Frau aus Nordhessen im weit entfernten Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen (Bayern). Wie es dazu kommt? Die 24-Jährige ruft sich in Kassel eine Droschke für die Heimfahrt. Als der Taxifahrer über 100 Kilometer entfernt an der Autobahn 7 eine Toiletten-Pause einlegt, fährt die Frau davon. In Unterfranken fällt die junge Dame einem Anwohner auf. Sie hat keinen Führerschein und stellt sich beim Rangieren in einer Sackgasse ungeschickt an. Der Mann schöpft Verdacht, ruft die Polizei. Für die Frau folgen Ermittlungen und die Heimfahrt - allerdings mit dem Zug.

Platz 3: Diebe vergessen im Juli nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Mühlheim am Main (Landkreis Offenbach) schlichtweg ihre Beute. Die Polizei findet am Tatort eine Tasche mit Uhren, die die Ganoven zuvor in dem Haus eingesammelt hatten. Als Beute bleibt den dusseligen Dieben nur ein 20-Euro-Schein.

Platz 2: Schusseligkeit wird auch einem Mann im Main-Kinzig-Kreis zum Verhängnis. Weil der 33-Jährige eine Vorladung der Polizei verlegt hat, erkundigt er sich im März auf der Wache in Gelnhausen nach dem Ort. Beim Blick in den Computer stellt sich heraus: Nach dem Mann wird gesucht. Er hatte eine Geldstrafe in vierstelliger Höhe nicht bezahlt. Polizisten bringen den Mann daraufhin von der Wache direkt in die Zelle. Dort soll er die Geldstrafe absitzen. Von der Strafe, die nichts mit der Vorladung zu tun hatte, will der 33-Jährige der Polizei zufolge nichts gewusst haben.

Platz 1: Seine Eigenart, an den Tatorten zu essen und zu trinken, bringt einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher in die Bredouille. Durch gesicherte DNA-Spuren an angebissenen Würstchen oder angebrochenen Getränkeflaschen können Ermittler den mutmaßlichen Täter identifizieren. Der 45-jährige Mann soll Dutzende von Einbrüchen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg begangen haben, wie die Polizei im Februar in Fulda berichtet.