Lorz schreibt Pensionäre an

Wiesbaden. Viele Jahre lang mussten Lehramtsstudenten zittern, ob sie auch eine Anstellung in ihrem Wunschberuf finden. Jetzt werden Lehrer wieder händeringend gesucht. In Hessen wirbt Kultusminister Alexander Lorz (CDU) vor allem um Grund- und Förderschullehrer, wo bereits ein ausgesprochener Mangel in Sicht ist. Um die Lücken zu schließen, hat die Landesregierung in Wiesbaden eine Aktion gestartet, die sich auch an Pädagogen richtet, die für andere Schulformen ausgebildet sind oder kurz vor oder nach der Pensionierung stehen.

Einen wieder steigenden Bedarf an Lehrkräften gibt es nach den Worten des Ministers nicht nur wegen des großen Zustroms an Flüchtlingen im vorletzten Jahr. Darauf hat das Land bereits mit zusätzlichen Lehrerstellen vor allem zur Förderung von Seiteneinsteigern mit geringen Sprachkenntnissen reagiert. Allein im neuen Jahr sind 1100 neue Stellen im Haushalt abgesichert. Hinzu kommen 600 weitere Lehrerstellen zum Ausgleich der beschlossenen Arbeitszeitverkürzung. Zusammen mit den bereits 2016 eingestellten werden bis zum Jahresende insgesamt 2500 Pädagogen zusätzlich im Landesdienst tätig sein.

Aber auch generell steigt die Schülerzahl, die zuvor deutlich zurückgegangen war, wieder etwas an. Hinzu kommen der Ausbau der Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung sowie an allgemeinbildenden Schulen die Inklusion, also die vorrangige Unterrichtung von Schülern mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Auch der dadurch entstehende Bedarf an neuen Lehrern will befriedigt sein. Doch eine Zuwanderung ausgebildeter Lehrer aus anderen Bundesländern, mit der bis vor Kurzem entstehende Lücken teilweise gefüllt werden konnten, gibt es auch nicht mehr. Denn die Chance, schnell eine Anstellung zu finden, wächst wegen der demografischen Entwicklung auch außerhalb Hessens.

Für die Integration der Flüchtlinge in den hessischen Schuldienst hat das Land bereits 1900 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen. Weitere 600 kommen im Schuljahr 2017/18 als Ausgleich für die Arbeitszeitverkürzung der Beamten hinzu. Es besteht aber weiterer Bedarf. Auf der Homepage des hessischen Kultusministeriums heißt es, besonders gute Einstellungschancen bestünden derzeit für ausgebildete Lehrkräfte mit dem Lehramt an Förderschulen (hessenweit), dem Lehramt an Grundschulen (in den meisten hessischen Regionen, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet) sowie mit dem Lehramt an beruflichen Schulen in den Fachrichtungen Metalltechnik und Elektrotechnik (hessenweit). Bei den Grundschulen werden demnach besonders dringend gesucht Bewerber mit den Fächern Musik, evangelische und katholische Religion, Sport, Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache und Kunst. kn

Noch ist die Not nicht so akut, dass wegen Lehrermangels Unterricht ausfallen müsste. "Im Schuljahr 2016/17 konnten noch alle Stellen besetzt werden", sagt Lorz. Doch schon ab dem im Sommer beginnenden neuen Schuljahr könnte es vor allem bei Grund- und Förderschullehrern knapp werden. Regional sind Frankfurt und Nordhessen am stärksten betroffen. Dort wird es bei befristet eingestellten und Vertretungslehrern bereits jetzt ziemlich eng.

Nicht genügend Bewerber

War es früher für Kultusminister noch schwierig, ihren für Finanzen zuständigen Kabinettskollegen das nötige Geld für die Einstellung zusätzlicher Lehrkräften abzujagen, haben sich ihre Probleme inzwischen verlagert: Es werden absehbar einfach nicht genug Kollegen da sein, um die schon bewilligten Stellen zu besetzen. "Wir stellen alle Examinierten ein, die sich bewerben", schildert der Kultusminister die Lage. Alle Absolventen bekämen schnell eine Zusage, schon damit sie nicht abwanderten. An der Bezahlung dürfte das nicht scheitern, denn Grundschullehrer sind in Hessen mit der Besoldungsstufe A13 auch im Ländervergleich recht gut dran.

Was also tun? Lorz setzt längerfristig auf einen Ausbau der Ausbildungskapazitäten für Grund- und Förderschullehrer an den Hochschulen, die aber weitgehend selbstständig sind und dabei mitspielen müssen. Zum anderen sollen Lehramtsbewerber mit einer für die Einstellung eher ungünstigen Fächerkombination bewegt werden, sich nach einer Art Umschulung zumindest für einige Jahre als Grund- oder Förderschullehrer zu verpflichten. Hinzu kommt eine Aufstockung der Stundenzahl von Teilzeitkräften, die dazu bereit sind.

Und schließlich hat das Kultusministerium gestern begonnen, Lehrer an Grund- und Förderschulen, die gerade pensioniert wurden oder kurz davor stehen, sich für drei weitere Jahre im Schuldienst zu verpflichten. Angeschrieben wurden insgesamt 2180 Betroffene, davon rund 1600 ehemalige Lehrkräfte, die bereits im Ruhestand sind. Lorz hofft auf Zusagen einer dreistelligen Zahl von ihnen. "Die hessischen Grund- und Förderschulen brauchen Sie als erfahrene Lehrkraft, damit Schülerinnen und Schüler auch in dieser Phase besonderer Herausforderungen qualifizierten Unterricht erhalten", wirb der Minister um die Gunst der Pensionäre.