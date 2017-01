Mehreinnahmen in Darmstadt

Marburg/Wiesbaden. Seit etwa einem halben Jahr müssen Mieter in Hessen extra Geld bezahlen, wenn sie in einer öffentlich geförderten Wohnung leben, aber eine bestimmte Einkommensgrenze deutlich überschreiten. Fehlbelegungsabgabe - hinter diesem Wortungetüm steckt der Versuch, dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen entgegenzuwirken. Doch nicht alle sind davon begeistert.

Die Stadt Marburg etwa wehrt sich gegen die Fehlbelegungsabgabe. Nach Ansicht von Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) führt sie zu einer "sozialen Entmischung der Stadtteile". "Auch diejenigen, die mit höherem Einkommen in einer Sozialwohnung leben, tragen zur Heterogenität des Stadtteils bei", sagte Spies. 20 Betroffene hätten bereits angekündigt, aufgrund der nun höheren Ausgaben auszuziehen.

Lage noch nicht dramatisch

Sozialer Wohnungsbau in Hessen Seit Jahren sinkt die Zahl der Sozialwohnungen in Hessens Großstädten. In Südhessen, aber auch in den Hochschulstädten in Nord- und Mittelhessen sind günstige Wohnungen Mangelware. Allein in der Landeshauptstadt Wiesbaden fehlen nach Angaben des Deutschen Mieterbunds in Hessen bis zu 4000 Sozialwohnungen. Insgesamt bräuchte das Land nach einer Prognose der Landesregierung bis zum Jahr 2040 etwa 517 000 neue Wohnungen. Ende 2015 gab es 100 660 öffentlich mit Landesmitteln geförderte Mietwohnungen im Land, zwei Drittel davon im Regierungsbezirk Darmstadt. Ende 2012 hatte es noch knapp 120 000 Sozialwohnungen gegeben. Über die Gründe des Rückgangs sind sich Experten einig. Immer mehr Wohnungen fallen aus der zeitlich befristeten Sozialbindung heraus, zugleich werden von Kommunen und Land nur noch wenige neue Sozialwohnungen gebaut. lhe

Die Lage sei zwar noch nicht dramatisch, aber "wir müssen Projekte finanzieren, um gegenzusteuern und keine Armen- und Reichenviertel entstehen zu lassen." Nach Angaben von Spies gilt die Fehlbelegungsabgabe in seiner Kommune für rund 300 Personen.

In Darmstadt heißt es dagegen: "Wegen der Fehlbelegungsabgabe ist noch keiner ausgezogen." Gut 5000 Haushalte hat das Amt für Wohnungswesen bereits angeschrieben, um die Einkommensverhältnisse zu klären. Fast alle Fragebögen seien auch schon zurückgekommen.

Rund 300 Personen werden nach Auskunft eines Sprechers der Stadt die Abgabe zahlen müssen. Ab 2017 rechnet Darmstadt jährlich mit zusätzlichen Einkünften von etwa 350 000 Euro. Davon darf sie 15 Prozent als Verwaltungspauschale einbehalten. Die Fehlbelegungsabgabe wurde nach fünf Jahren Pause zum 1. Juli 2016 wieder in Hessen eingeführt. Sie betrifft 102 hessische Kommunen. Wer hier in einer öffentlich geförderten Wohnung lebt, aber eine bestimmte Einkommensgrenze um mindestens 20 Prozent überschreitet, muss zahlen. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Jahreseinkommen und wird durch Höchstbeträge begrenzt. Sie orientieren sich nach Angaben des Umweltministeriums an vergleichbaren Mieten vor Ort.

Die zusätzlichen Einnahmen sollen in den Bau neuer Sozialwohnungen fließen oder in die Erneuerung von Sozialbindungen. Die alte Landesregierung aus CDU und FDP hatte die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft. Im Koalitionsvertrag mit den Grünen stimmte die CDU einer Wiedereinführung zu.

"Grundsätzlich sinnvoll"

Der Deutsche Mieterbund in Hessen hält die Abgabe grundsätzlich für sinnvoll. "So können diejenigen weiter in ihrer Wohnung leben, die auf dem freien Markt gar nicht fündig würden", sagte die Verbandsdirektorin des Mieterbundes, Eva-Maria Winckelmann. Allerdings sollten die Einkommensgrenzen noch einmal angehoben werden. "Viele müssen jetzt mehr bezahlen, können sich das aber eigentlich gar nicht leisten." Dass die Fehlbelegungsabgabe dem sozialen Wohnungsbau zugute kommt, kann Winckelmann nur begrüßen. Schließlich fehlten allein in der Landeshauptstadt Wiesbaden bis zu 4000 Sozialwohnungen.

"Der Hessische Städtetag hat sich für die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe eingesetzt", sagte Stephan Gieseler, Geschäftsführender Direktor. "Wir sind guter Dinge, dass dies mittel- bis langfristig zu einer Verteilungsgerechtigkeit und zu einer zusätzlichen Einnahmequelle führt, mit der die Kommunen wieder in die Wohnungsbauförderung investieren können."