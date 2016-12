Millimeterarbeit bei 1000 Grad

Glockengießer Christian Rincker (2.v.r.) misst mit seinen Mitarbeitern in der Glockengießerei hinter dem Tiegelofen die Temperatur der flüssigen Bronze für Guss von zwei Glocken. Das Unternehmen ist mehr als 400 Jahren in Familienbesitz. © dpa

Sinn. Ein Gebet noch, ehe die geschmolzene Bronze aus dem Ofen fließen kann. Vier Männer mit Schutzkitteln und dickem Schuhwerk stehen andächtig in der dämmrigen Werkshalle der Glocken- und Kunstgießerei Rincker - und sprechen das Vaterunser. "Wir wollen in Gottes Namen gießen", sagt Firmenchef Hanns Martin Rincker. In die beinahe feierliche Atmosphäre ergießt sich dann orangeglühend die Bronze, fließt einen Kanal aus Mauerwerk entlang und hinab in vergrabene Gussformen für zwei neue Glocken. So macht man es hier im mittelhessischen Sinn schon seit mehr als 400 Jahren.

Friedrich Schiller (1759-1805) dichtete einst in seinem "Lied von der Glocke":

"Fest gemauert in der Erden, steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch, Gesellen, seid zur Hand."

Nicht viel anders entstehen Glocken auch heute noch, sagt Rincker über die Arbeit in der Gießerei, die nach eigenen Angaben seit 1590 in Familienbesitz ist und damit zu den ältesten überhaupt zählt. Es gebe mittlerweile natürlich moderne Hilfsmittel wie Kräne. Und der Ofen werde mit Öl befeuert - doch ansonsten sei Glockengießen gute, alte Handwerkskunst.

Bei Schiller heißt es weiter:

"Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben."

Dieser - sowie das Gebet - gehören in Sinn vor einem Glockenguss dazu. Schließlich entstehen hier Gegenstände für den Gottesdienst. Um den Segen bittet an diesem Tag ein Geistlicher aus Nordrhein-Westfalen. Die katholische Gemeinde St. Clemens aus Dortmund-Hombruch hat neue Glocken in Auftrag gegeben. Zwei fehlen noch, damit an Weihnachten das Zehnergeläut erklingen kann. Die alten, schlecht klingenden Glocken sollen ersetzt werden, wie Pastor Christian Conrad erzählt. Außerdem habe es technische Probleme gegeben, so dass die Gemeinde zuletzt auf das Kirchenläuten verzichten musste. Das fehle den Leuten, sagt Conrad. "Es wird ein großer Moment, wenn die Glocken wieder läuten."

Die angereisten Gemeindemitglieder und auch die Glockengießer sind kurz vor dem Guss nervös. Denn manchmal geht trotz Erfahrung und Präzisionsarbeit etwas schief, wie Rincker verrät. Wie zuletzt, als eine für die Dortmunder Gemeinde bestimmte Glocke in ihrer Form explodierte, bei der anderen stimmte der Ton nicht. Auf den kommt es aber an: "Wir gießen auf einen Sechzehntel Halbton genau", sagt der Firmenchef. "Dafür ist viel Erfahrung nötig, sehr viel Berechnung und ganz, ganz saubere Handarbeit."

Die beginnt Wochen - oder Monate - vor dem Guss. Rincker fertigt als erstes eine Schablone vom späteren Profil der Glocke an - hier geht es um feinste Nuancen und Millimeter, die den Ton verändern können. "Die Schablone ist das wahre Geheimnis eines Glockengießers. Da liegt die ganze Tonalität, der Klang der Glocke und der gesamte Tonaufbau drin", erklärt er. Die Schablone ist die Grundlage für die Gussform, die in mehreren Arbeitsschritten aus Mauersteinen und Lehm gefertigt und am Ende in der Erde vor dem Ofen vergraben wird. Den Ofen heizen die Gießer stundenlang auf, bis er glühend heiß ist. Die Schmelztemperatur liegt bei fast 1100, die Gießtemperatur bei etwa 1050 Grad.

Noch einmal Schiller:

"Kocht des Kupfers Brei. Schnell das Zinn herbei, dass die zähe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise."

Beides zusammen ergibt Bronze - das Beste für einen guten Klang, sagt Rincker. Liter um Liter der flüssigen Bronze strömt schließlich dampfend und zischend durch den schmalen Kanal in die vergrabenen Formen. Konzentriert beobachten die vier Glockengießer den glühenden Fluss und stoppen ihn mit einem Metallschieber, sobald die Formen vollgelaufen sind. Danach heißt es Warten: Erst in drei Tagen, wenn die Masse erkaltet ist und die Glocken ihre festen Formen angenommen haben, wissen die Männer, ob der Guss gelungen ist. Das beurteilen unter anderem auch Experten bei den Kirchen.

In Sinn ist die Anspannung verflogen. Nach mehreren Tagen Wartezeit sind die Glocken ausgekühlt und das erste Mal angeschlagen worden. "Es ist alles gut gegangen", sagt Rincker. Weihnachten kann kommen.