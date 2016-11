Mit dem Bistro-Zelt in die Illegalität

Frankfurt. Sobald die Temperaturen sinken, rüsten die Gastronomen in Hessen jedes Jahr auf: Mit Heizstrahlern, Zelten, Pflanzkübeln und Windabweisern wollen sie ihren Gästen auch im Winter den Aufenthalt im Freien so angenehm wie möglich gestalten. Doch schnell setzen sich die Wirte damit in manchen Kommunen über geltendes Recht hinweg. Denn auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen ist in der Außengastronomie längst nicht alles erlaubt, was gefällt.

Ein kurzer Spaziergang durch die Innenstadt von Frankfurt zeigt vielerorts Restaurants und Cafés, die auf den Bürgersteigen mehr Tische stehen haben als in den Gasträumen dahinter. Zentnerschwere Blumenkübel schützen die Gäste vor neugierigen Blicken der Passanten. Zelte und Überdachungen halten den inzwischen kühlen Herbstwind ab. Kabel führen von den Häusern zur Außengastronomie, versorgen dort Heizstrahler mit Strom. Passanten können den Gehweg manchmal kaum benutzen.

Kampf um öffentlichen Raum

Stadtrat und Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) kennt die Situation: "Das ist ein größeres Problem. Es ist der Kampf um den öffentlichen Raum", sagt er. Auf der einen Seite sei es positiv zu bewerten, wenn Gastronomen vor ihrem Laden die Flächen nutzen. "Das trägt zu einer Belebung der Stadt bei und schafft ein urbanes Ambiente", meint Oesterling. Auf der anderen Seite würden Gehwege und Fußgängerzonen durch "diesen Wildwuchs" immer mehr eingeschränkt.

Dabei regeln Kommunen in ihren Sondernutzungssatzungen exakt, was Wirte auf den Gehwegen vor ihren Läden dürfen und was nicht. Zudem gibt es oft zusätzliche Gestaltungsleitlinien. Frankfurt hat einen solchen Leitfaden gemeinsam mit Gastronomen und Interessensvertretern entwickelt. Darin heißt es unter anderem: "Aus straßenrechtlichen sowie stadtgestalterischen Erwägungen sind grundsätzlich keine Zelte beziehungsweise feste gebäudeähnliche oder zeltartige Auf- und Umbauten gestattet." Auch Stromzuführungen auf dem Gehweg, Podestbauten oder die Verlegung von Terrassendielen oder Kunstrasen sind verboten.

Deutlich restriktiver geht die Stadt Oberursel im Hochtaunus vor. Dort haben die Stadtverordneten Anfang Oktober einstimmig eine Verschärfung der Sondernutzungssatzung für die Kernstadt beschlossen. Mit der Überarbeitung will die Stadt erreichen, "dass das Erscheinungsbild der Fußgängerzone attraktiver wird". Aktuell prägten dort "einfache Einrichtungsgegenstände, unterschiedliche Bodenbeläge und Warenträger sowie grelle Schirme" das Bild.

Nach dem neuerlichen Beschluss sind künftig in der Taunusstadt als Überdachung nur noch höchstens drei Meter große Sonnenschirme "mit textiler Bespannung in gedeckten Farben zulässig". Bierzeltgarnituren, Partyzelte, Getränkeautomaten, billige Plastikstühle oder gar Wühltische werden komplett verboten. "Gleichzeitig werden die betroffenen Geschäftsinhaber stärker in die Pflicht genommen, im direkten Umfeld ihres Geschäftes regelmäßig für mehr Sauberkeit zu sorgen", sagt eine Sprecherin der Stadt.

Andernfalls droht die Kommune mit der Entziehung der Nutzungserlaubnis.