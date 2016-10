Nicht vollstreckt, aber in der Verfassung

Udo Bürger hat 96 Hinrichtungen in Hessen dokumentiert. © dpa

Frankfurt. Der Überfall auf die Postkutsche ist für einen Sonntag in einem Hohlweg geplant. Auf dem Weg von Gießen nach Gladenbach überfallen arme Tagelöhner am 19. Mai 1822 den Wagen und erbeuten mehr als 10 000 Gulden. Zwei Jahre später werden fünf von ihnen, die unter anderem wegen ihrer ungewöhnlich hohen Geldausgaben auffielen, in Gießen mit dem Schwert öffentlich enthauptet.

Von Schlöndorff verfilmt

Die Fünffach-Hinrichtung war der Abschluss eines der spektakulärsten Kriminalfälle in Hessen. Volker Schlöndorff hat 1971 als junger Regisseur den Tagelöhnern mit seinem sozialkritischen Spielfilm ("Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach") ein Denkmal gesetzt. Jahrhundertelang war die Todesstrafe auch in Hessen vollstreckt worden. Was viele nicht wissen: Noch heute steht sie offiziell in der Verfassung des Landes, die immer noch aus dem Jahr 1946 stammt.

Todesstrafe in Hessen Die Todesstrafe wird in Hessen zwar seit langem nicht mehr vollstreckt: Sie steht aber weiterhin in der Verfassung - in Artikel 21. Grund dafür ist, dass Hessen nach dem Zweiten Weltkrieg als erstes Bundesland 1946 eine neue Verfassung erhielt - mit altbekanntem Gedankengut. Das auch für Hessen verbindliche Grundgesetz hat 1949 dann die Todesstrafe endgültig abgeschafft. Seit vielen Jahren wird in Wiesbaden versucht, die Todesstrafe aus der Verfassung zu streichen. Ein Problem: Nicht nur der Landtag muss der Änderung mit absoluter Mehrheit zustimmen - auch die Bevölkerung in einem Volksentscheid. lhe

Im Zeitraum von 1815 - der Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress - bis 1918 wurden in Hessen einem neuen Buch zufolge fast 100 Menschen nach Gerichtsprozessen hingerichtet. Autor Udo Bürger hat für seine Arbeit Zeitungen und Akten gewälzt. In seinem Band hat er insgesamt 96 Hinrichtungen dokumentiert. Ihr Leben verloren die zum Tod Verurteilten durch Schwert, Richtbeil, Guillotine oder Erschießen.

Die meisten Hinrichtungen gab es in Gießen (26), Mainz (14), Darmstadt (elf), Kassel und Hanau (jeweils zehn), Frankfurt (fünf) sowie in Fulda und dem damals nassauischen Diez (jeweils vier). Viele Hinrichtungen in Hessen waren öffentlich - dies sollte den "Abschreckungseffekt" erhöhen. Doch daraus entwickelten sich regelrechte Volksbelustigungen, die Tausende von Menschen anzogen. Die Behörden versuchten, Exekutionen eher geheimzuhalten. Dies gelang aber nicht, wie Autor Bürger sagt. Später wurden dann Exekutionen hinter die Gefängnismauern verlegt.

Die letzte öffentliche Hinrichtung in Hessen - und die vorletzte in ganz Deutschland - wurde am 14. Oktober 1864 in Marburg vollstreckt. Ein Schuhmacher, der eine bei ihm arbeitende Tagelöhnerin geschwängert und dann ermordet hatte, wurde enthauptet.

Bürger, der schon mehrere Bücher zu Hinrichtungen in deutschen Landen geschrieben hat, gibt sich weder mit rechts- noch mit sozialhistorischen Exkursen zur Todesstrafe ab. Er versteht sein Buch eher als Streifzug durch die hessische Kriminalgeschichte. Die Recherchen waren für den Autor, wie er berichtet, in Hessen nicht so einfach. Anders als etwa in Baden sei es in Hessen schwierig, an Originalakte zu kommen.