Norovirus besonders in Darmstadt

Hygiene ist beim Kampf gegen den Norovirus besonders wichtig. © dpa

Darmstadt/Kreis Bergstrasse. Den Patienten geht es rund 48 Stunden hundeelend: Sie leiden an heftigem Erbrechen und Durchfall - bis der Spuk schlagartig vorüber ist. In Darmstadt und dem Kreis Darmstadt-Dieburg greift in diesem Winter das Norovirus besonders heftig um sich, sagte das Gesundheitsamt Darmstadt gestern dieser Zeitung.

Die laborbestätigten Fälle in Stadt und Landkreis sind stark gestiegen: In den Monaten November und Dezember 2016 zählte das Gesundheitsamt 92 Patienten, im November und Dezember 2015 waren es noch 39. Sebastian Pflugbeil vom Gesundheitsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass damit nur ein Bruchteil der Erkrankungen erfasst ist. "Gibt es in Altenheimen oder Krankenhäusern mehrere bestätigte Fälle, werden von Patienten mit den gleichen Symptomen keine Proben mehr untersucht." Dann sei davon auszugehen, dass es sich um die gleiche Virus-Infektion handle.

Auch im Darmstädter Klinikum gehen die Mediziner davon aus, dass die "Dunkelziffer" hoch ist. "Nur wenige Betroffene suchen einen Arzt auf", sagte eine Sprecherin. Das Haus sei zurzeit zwar gut ausgelastet, für neue Patienten aber immer noch Platz. Im Kreiskrankenhaus Heppenheim ist einer Sprecherin zufolge kaum ein Anstieg zu spüren. Zwar habe die Klinik einige Patienten mit Norovirus aufgenommen und sofort isoliert. Allerdings stelle sich die Situation kaum schlimmer dar als in den Vorjahren.

Wie das Robert-Koch-Institut berichtet, habe sich vor allem in Hessen eine neue Virusvariante ausgebreitet. Die Krankheit verlaufe deshalb nicht schwerer. Der Erreger könne sich nur besser vor dem Immunsystem verbergen, so dass mehr Leute erkrankten, heißt es. (mit lhe)