Parken kann teuer werden

Die Preise für Parkplätze sind in den Städten der Region ziemlich unterschiedlich. Viel bezahlt werden muss - hier auf dem Foto - in der Mainmetropole Frankfurt.

Frankfurt. Im Trubel der Vorweihnachtszeit platzen Hessens Städte öfters mal aus allen Nähten. Wer mit dem Auto zum Einkaufsbummel oder Weihnachtsmarkt fährt, muss neben einer womöglich langwierigen Parkplatzsuche auch hohe Parkgebühren in Kauf nehmen. Hessenweit am tiefsten müssen Autofahrer in Frankfurt in die Tasche greifen, wenn sie ihren Wagen auf einem Parkplatz in der Innenstadt abstellen. Drei Euro pro Stunde kostet in der Main-Metropole das Parken am Straßenrand pro Stunde - teurer ist es nirgends in Hessen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Frankfurt: Der Tarif von drei Euro pro Stunde wird in der Mainmetropole für die rund 3300 normalen Parkplätze in der Innenstadt fällig. Die etwa 10 400 Plätze in Parkhäusern sind etwas günstiger. Für die Stadt ist das ein Steuerungsinstrument, um Raum für Kurzzeitparker zu erhalten. "Wir wollen ein ausreichendes Angebot an Kurzzeitparkplätzen und die Pkw von der Straße in die Parkhäuser lenken, wo es viele freie Parkplätze gibt", erklärte Dan Orback vom Verkehrsdezernat. Derzeit sei nicht geplant, die Parkgebühren zu erhöhen.

Drei Euro pro Stunde in Frankfurt - für den Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) in Hessen, Daniel Sidiani, reicht das sogar noch längst nicht aus. Er fordert ein generelles Umdenken: "Die aktuellen Parkgebühren decken die durch den Privatverkehr verursachten Schäden nicht ab. In Frankfurt könnte man durchaus fünf Euro pro Stunde fordern."

Gebühren in Rheinland-Pfalz Das Parken in den größeren Städten in Rheinland-Pfalz wird im kommenden Jahr nicht teurer. Der Verkehrsclub Deutschland in Rheinland-Pfalz hält Parkgebühren für kontraproduktiv für die Innenstädte. Sie trieben Einkäufer in Einkaufszentren am Stadtrand. In Mainz kostet das Abstellen des Autos auf der Straße derzeit 2 Euro pro Stunde, in Trier 1,60 Euro, in Koblenz 1,50 Euro, in Ludwigshafen 1,50 Euro pro Stunde. In Kaiserslautern ist es 1 Euro für 50 Minuten. Eine Erhöhung sei nicht geplant, teilen die Sprecher der Städte mit. lrs

ADAC-Experte Wolfgang Herda hält entgegen, dass man in München schon teilweise fünf Euro verlange, der umweltschädigende Verkehr sich aber nicht verringert habe: "Aus ökologischen Gründen macht das keinen Sinn, eher findet eine Selektion statt. Nur noch die Reichen parken dann ganz zentral. Die anderen weichen auf private Parkhäuser aus."

Darmstadt: Hier kostet ein Parkticket auf dem Parkplatz Marienplatz für den ganzen Tag so viel wie eine Stunde in Frankfurt. Etwa 400 Parkplätze stehen dort zur Verfügung. Auf noch zentraleren Parkplätzen sind für drei Euro allerdings nur knapp zwei Stunden Parkzeit zu haben. Preiserhöhungen sind auch in Darmstadt nicht geplant.

Marburg: Als einzige der befragten Kommunen will die Universitätsstadt zum 1. Januar 2017 die Parkgebühren erhöhen. Bisher kostet eine halbe Stunde Parken in der Innenstadt zwischen 40 und 80 Cent, wie Sprecherin Sabine Preisler berichtet. Die Gebühr erhöht sich nun auf 50 Cent bis maximal einen Euro. Kleiner Trost: Fällig wird der neue Tarif erst am 2. Januar. An Sonn- und Feiertagen zahlen parkende Autofahrer in Marburg wie auch in einigen anderen Städten auf öffentlich bewirtschafteten Parkplätzen nichts.

Wiesbaden: In der Landeshauptstadt kostet das Parken im Innenstadtbereich zwei Euro pro Stunde, der höchste Wert hinter Frankfurt. Die Stellplätze in Parkhäusern eingerechnet, bietet die Innenstadt momentan Platz für 4226 Pkw. Da sich die Fertigstellung eines zentral gelegenen Parkhauses weiter verzögert, müssen die Autofahrer auf weitere 420 Parkplätze warten.

Offenbach: Die Stadt nimmt zuerst 80 Cent für eine halbe Stunde auf einem der 1200 Parkplätze in der Innenstadt. Danach bringt jedes 10-Cent-Stück eine kurzweilige Verlängerung. Solche Flächen werden aber weniger: "Die Parkgebühren sind seit dem Jahr 2001 unverändert. Gebührenerhöhungen sind nicht geplant", sagt ein Stadtsprecher.