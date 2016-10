Party und Festakt

Wiesbaden. Das Land Hessen wird 70 Jahre alt und will den Geburtstag groß feiern. Von einer Sondersitzung des Landtags und dem Festakt mit geladenen Gästen bis hin zur großen Party und krachendem Feuerwerk reicht die Palette der Feierlichkeiten, die der Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeyer, und Landtagspräsident Norbert Kartmann (beide CDU) gestern vorstellten.

Der eigentliche Geburtstag ist am 1. Dezember, denn an diesem Tag im Jahr 1946 nahmen die Hessen in einer Volksabstimmung die Verfassung für das neue Bundesland an und wählten auch gleich den Landtag. Nur die Vorgabe der US-Militärverwaltung mit dem Namen "Groß-Hessen" gefiel den Bürgern nicht, sie strichen das "Groß" wieder. Schließlich hatten die Amerikaner die jenseits des Rheins gelegenen Landstriche wie etwa Rheinhessen ja außen vor gelassen, sie gehören heute zu Rheinland-Pfalz.

Beginnen soll das Festprogramm schon einen Tag vorher, am 30. November. Da steht am Vormittag die Verleihung der höchsten hessischen Auszeichnung, der Wilhelm-Leuschner-Medaille, an. Sie geht an den früheren Mainzer Erzbischof Kardinal Karl Lehmann. Am Nachmittag tritt dann der Hessische Landtag zu einer Sondersitzung zusammen, auf der Fraktionen und Landesregierung an die Geschichte des Bundeslands erinnern wollen. kn