Rückendeckung für Bouffier

Wiesbaden. Im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags haben frühere leitende Mitarbeiter des Innenministeriums die Entscheidung verteidigt, dass Polizisten nach dem Mord an Halit Yozgat mehrere V-Leute des Verfassungsschutzes nicht direkt befragen durften. "Wir haben das aus juristischer Sicht richtig entschieden", sagte der ehemalige Chef der Rechtsabteilung, Wolfgang Hannappel, gestern in Wiesbaden. Mögliche Bedenken gegen diese Entscheidung - mit Blick auf die politische Brisanz - könnten wenn überhaupt nur mit dem heutigen Wissen um die Mordserie aufkommen.

Der Untersuchungsausschuss will klären, ob bei den Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen auf den deutsch-türkischen Internetcafé-Betreiber Yozgat in hessischen Behörden Fehler gemacht wurden. Die Tat wird dem rechtsextremen Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeschrieben, der 2011 aufflog. Die tödlichen Schüsse in Kassel 2006 waren der neunte Fall in der Mordserie.

Während oder kurz vor der Tat war der damalige Verfassungsschützer Andreas Temme in dem Café - er geriet vorübergehend unter Verdacht. Daher wollten die Mordermittler die von ihm geführten V-Leute direkt befragen. Mit Verweis auf den Staatsschutz lehnte das Innenministerium dies per Sperrvermerk ab. Die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss interessieren sich für die Frage, wie dieses Verbot zustande kam. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz habe die Sperrerklärung befürwortet, sagte Hannappel. Es sei der Behörde jedoch vorrangig um die V-Leute gegangen, die wichtige Informationen aus der Islamisten-Szene in Kassel lieferten. Ein früherer Zeuge hatte im Ausschuss gesagt, dort hätten die Sicherheitsbehörde eine "Brutstätte für reisewillige Dschihadisten" vermutet, wie der Obmann der CDU-Fraktion, Holger Bellino, am Rande der Sitzung erklärte.

NSU-Ausschuss des hessischen Landtags Seit Jahren beschäftigt sich der NSU-Ausschuss im hessischen Landtag mit den Umständen der Ermordung von Halit Yozgat. Die Tat in Kassel gilt heute als neunter Mord der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU). Es besteht der Verdacht, dass nach dem NSU-Mord vom April 2006 Verfassungsschutz und Polizei eher gegeneinander gearbeitet haben. Der Verfassungsschützer Andreas Temme war zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort. Er surfte nach eigenen Angaben privat im Internet. Bis heute behauptet Temme, er habe nichts von der Bluttat mitbekommen. Die Polizei wollte im Zuge der Ermittlungen auch die von Temme geführten V-Leute befragen. Unter ihnen soll auch einer aus der Neonazi-Szene gewesen sein. Doch der damalige Innenminister und heutige Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) untersagte die Vernehmung der V-Leute durch die Kripo, die nur schriftliche Fragen stellen durfte. kn

Der ehemalige Referatsleiter im Innenministerium, Heinrich Sievers, betonte, dass es ihm damals besonders wichtig gewesen sei, dass Verfassungsschützer Temme nicht an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt. "Ein solcher Mensch kann beim Landesamt für Verfassungsschutz nicht mehr tätig sein", sagte der 72-Jährige. Temme hatte sich nicht von sich aus als Zeuge bei der Polizei gemeldet, seine Identität wurde mit Hilfe von Computerdaten ermittelt.

Kritik an später Information

Die SPD-Obfrau im Ausschuss Nancy Faeser kritisierte erneut, dass die Parlamentarische Kontrollkommission im Landtag nicht schon im April 2006 über den Verdacht gegen Temme informiert wurde. Dies sei erst zweieinhalb Monate später geschehen, nachdem die "Bild"-Zeitung öffentlich darüber berichtet hatte. Dem damaligen Innenminister Volker Bouffier (CDU) warf sie vor, der Kontrollkommission Informationen vorenthalten zu haben. Der NSU-Untersuchungsausschuss tagte zum 47. Mal, es war die letzte Sitzung in diesem Jahr.