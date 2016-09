Salafisten-Szene wächst weiter

Wiesbaden. Der hessische Verfassungsschutz wird bis zum nächsten Jahr mit 75 zusätzlichen Stellen ausgestattet. Je zur Hälfte sollen sie der Bekämpfung des Salafismus und des Rechtsextremismus zugutekommen. Für Innenminister Peter Beuth (CDU) ist aber klar, was Priorität hat: "Der islamistische Terrorismus stellt die größte Gefahr für die Bevölkerung in Hessen dar", sagte er gestern bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2015 in Wiesbaden.

Nun haben die Verfassungsschützer bei ihrer Beobachtung der Szene keineswegs irgendwelche konkreten Terrorpläne für Hessen ausfindig gemacht. Beuth verweist aber auf die Anschläge von Ansbach und Würzburg in Bayern und die vorausgegangenen in Frankreich und Belgien, die zeigten, dass der islamistische Terrorismus auch in Europa und Deutschland angekommen sei. "Wir befinden uns im Fadenkreuz von Extremisten, die unsere Art zu leben ablehnen und unsere freie Gesellschaft offen bedrohen", so der Minister. Die Sicherheitsbehörden seien wachsam und arbeiteten mit größtem Einsatz dafür, Anschläge zu verhindern. Absolute Sicherheit aber könne es nicht geben, räumte der CDU-Politiker ein.

Der hessische Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer berichtete von einer wachsenden Szene gewaltbereiter Islamisten in diesem Bundesland. Alleine das Spektrum der Salafisten, jener sehr fundamentalistischen Spielart des Islams, sei im vergangenen Jahr landesweit von 1500 auf 1650 Personen gewachsen. Und 2015 seien wieder etwa 130 Dschihadisten zur Unterstützung des "Heiligen Kriegs" nach Syrien und Irak ausgereist.

Zur Präventionsarbeit der Verfassungsschützer gehört auch die Verbreitung der Berichte desillusionierter Rückkehrer über schockierende Grausamkeiten der Terrororganisation Islamischer Staat auch in den eigenen Reihen.

Neben der umstrittenen Koranverteilungsaktion "Lies!" haben die Experten bei den Salafisten noch eine andere Form der Anwerbung ausgemacht: In speziellen Wohnungen werden Sympathisanten bekehrt und konvertieren zum Islam.

Die Treffen in den Wohnungen sind zwar streng geheim und nur Ausgewählten zugänglich, ein Video von der Sitzung wird aber anschließend meist zu Propagandazwecken ins Internet gestellt. Vereinzelt versuchen die Salafisten auch weiterhin, Flüchtlinge in deren Unterkünften zu bekehren. 35 solche Fälle sind im aktuellen Verfassungsschutzbericht registriert.

Rechtsextremistische Gefahr

Umgekehrt nutzen aber auch Rechtsextremisten die Flüchtlingssituation weiterhin für ihre Agitation und auch für Gewalttaten. Gab es im Jahr 2014 in ganz Hessen nur sieben Übergriffe gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte, stieg die Zahl 2015 sprunghaft auf 67. Auch insgesamt wuchs die Zahl rechtsextremistisch motivierter Gewalttaten in Hessen deutlich von 514 auf 659. "Wir zeigen hiermit eine klare Linie: Es gibt null Toleranz", versprach Schäfer.

Die NPD, gegen die ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht läuft, macht den Verfassungsschützern weniger Sorgen. Sie sei in Hessen kaum noch handlungsfähig. Unter verstärkter Beobachtung sind aber die von Neonazis unterstützte Partei Der Dritte Weg und die scheinbar intellektuell agierende Identitäre Bewegung, die in der Flüchtlingsaufnahme einen "Bevölkerungsaustausch" sieht.