Schneller um Frankfurt herum

Frankfurt. Am morgigen Sonntag wechseln im öffentlichen Nahverkehr in Hessen die Fahrpläne. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ÖPNV-Angebot in der Übersicht:

Werden Busse und Bahnen teurer?

Am 11. Dezember ändert sich erst einmal nichts. Am 1. Januar kommt es dann aber zu Preissteigerungen von durchschnittlich 1,9 Prozent, wie eine Unternehmenssprecherin des RMV sagte. Hierbei gebe es aber unterschiedliche Regelungen für die einzelnen Fahrkartenarten - am Preis zum Beispiel für eine Kinderfahrkarte ändert sich nichts. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), der auch in Südhessen fährt, wird ab 1. Januar um durchschnittlich 2,1 Prozent teurer. Das Hessenticket, mit dem bis zu fünf Personen einen Tag lang durchs Land fahren können, kostet ab Januar 35 Euro statt wie bisher 34 Euro.

Job-Ticket Mehr als 200 Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet bieten ihren Mitarbeitern ein Job-Ticket an. Das Angebot des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) basiert auf individuellen Verträgen zwischen den einzelnen Firmen und dem RMV. Aktuell können 200 000 Arbeitnehmer dieses Angebot nutzen. Neu: Ab dem nächsten Jahr können bereits Firmen ab 50 Mitarbeitern mitmachen. lhe

Was ändert sich im Rhein-Main-Gebiet?

Zug: Mit zusätzlichen Fahrten auch am Abend und kürzeren Taktungen der Verbindungen sollen Wartezeiten verkürzt werden. So wird es am frühen Abend im RMV eine zusätzliche Fahrt der Regionalbahn von Darmstadt Richtung Odenwald geben. Zwischen Hanau und Groß-Umstadt-Wiebelsbach ist die Regionalbahn an Sonn- und Feiertagen künftig stündlich und nicht wie bisher im Zwei-Stunden-Rhythmus unterwegs. Zwischen Fulda und Gersfeld, zwischen Darmstadt und Pfungstadt sowie zwischen Gießen und Hungen fahren die Regionalzüge künftig an Samstagen ebenfalls im Stundentakt.

S-Bahn: Nicht nur Pendler strömen nach Frankfurt - am Wochenende sind auch viele Einwohner der Orte im Frankfurter Umland unterwegs, um in der Mainmetropole zu shoppen. Wegen der gestiegenen Nachfrage ist die S5 zwischen Bad Homburg und Frankfurt-Süd samstags nun alle 15 Minuten statt bisher alle 30 Minuten unterwegs. Zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und der Einkaufsmeile Zeil soll samstags alle fünf Minuten eine S-Bahn-Verbindung bereit stehen. Wer von Wiesbaden zum Frankfurter Flughafen muss, hat künftig am späten Abend sowie an Sonn- und Feiertagen eine engere Taktung. Die S9 verkehrt dann im 30 Minuten-Takt statt wie bisher einmal in der Stunde.

Bus: Die meisten Schienenstrecken fahren sternförmig nach Frankfurt hinein und wieder heraus. Wer bislang zwischen zwei Punkten am Rand der Metropole unterwegs war, musste oft Umwege in Kauf nehmen. Nun sollen fünf neue Schnellbuslinien Orte am Rand direkt miteinander verbinden. Schnellbusse verkehren ab Dezember zwischen Hofheim und Flughafen (X17), zwischen Flughafen und Hanau (X19), zwischen Wiesbaden und Bad Homburg (X26), Königstein und Karben (X27) sowie Frankfurt-Fechenheim und Hanau (X57).

Was ändert sich in Südhessen?

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hatte im Kreis Bergstraße Buslinien im nördlichen Odenwald neu ausgeschrieben. Eine neue Linie 664 verbindet Bensheim und Gadernheim. Auf der Linie 665 Bensheim-Reichelsheim wird das Angebot ausgeweitet: Die Busse fahren unter der Woche alle 30 Minuten und am Wochenende alle 60 Minuten. Auf der Linie 666 zwischen Lindenfels und Fürth verkehren die Busse im Stundentakt. Am Wochenende und am Abend gibt es einen Rufbus: Fahrtwünsche müssen vorher telefonisch angemeldet werden.

Müssen sich die Fahrgäste auf Behinderungen wegen Bauarbeiten einstellen?

Die gute Nachricht: In Frankfurt stehen keine weiteren Tunnelsperrungen an. Aber umfangreiche Baumaßnahmen gibt es dennoch. Wegen einer Bahndammsanierung bei Hochheim wird in den Sommerferien sechs Wochen lang die Linie S1 unterbrochen. Die Arbeiten für die neue Station Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen dürfte mit Umleitungen und Sperrungen zu den größten Beeinträchtigungen für Reisende führen. Zeitweise werden die Züge nach RMV-Angaben umgeleitet, die in der Hauptverkehrszeit zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Flughafen pendelnden Züge der S8 sollen in dieser Zeit entfallen.