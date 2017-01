Schwarz-Grün sucht eine gemeinsame Position

Flüchtlinge versuchen, von Marokko ins spanische Melilla zu gelangen. © dpa

Wiesbaden. Koalitionen verschiedener Parteien erfordern bekanntlich Kompromisse. Oder Enthaltungen im Bundesrat, wenn sie in einer anstehenden Frage uneins sind. Da die Grünen in vielen Ländern mitregieren, kommt auch die von der großen Koalition in Berlin angestrebte Aufnahme der nordafrikanischen Staaten Algerien, Tunesien und Marokko in den Kreis sicherer Herkunftsstaaten beim Asylrecht nicht voran. Für die hessische FDP im Wiesbadener Landtag erneut Anlass für den Versuch, die schwarz-grüne Koalition als uneinig vorzuführen.

Tatsächlich betonte die CDU-Abgeordnete Astrid Wallmann mit Verweis auf die geringe Anerkennungsquote von Flüchtlingen aus den Maghreb-Staaten, dass ihre Partei für deren Aufnahme in die entsprechende Liste sicherer Herkunftsstaaten ist. Und Marcus Bocklet von den Grünen erneuerte die Bedenken seiner Partei dagegen. Der FDP-Innenpolitiker Wolfgang Greilich forderte die Landesregierung auf, in dieser Frage endlich Farbe zu bekennen und fügte hinzu: "Es wird immer deutlicher, dass diese Koalition keine gemeinsame Überzeugung hat." Einziger Zweck der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden sei es, "gemeinsam zu regieren und Macht auszuüben", prangerte er an.

"Wir arbeiten daran"

Allerdings musste sich der FDP-Mann von der CDU-Politikerin vorhalten lassen, dass es doch in der Ampelkoalition im Nachbarland Rheinland-Pfalz nicht anders aussieht. Auch dort stimmt die Landesregierung wegen des Neins der Grünen den zusätzlichen sicheren Herkunftsstaaten nicht zu. Und in Mainz gehört neben SPD und Grünen auch die FDP mit in der Koalition. "Was tun Sie denn in Richtung der dortigen FDP, um die Landesregierung entsprechend zu beeinflussen?", fragte Christdemokratin Wallmann. "Wir arbeiten dran", antwortete ihr Greilich per Zwischenruf. Genau dieselben Worte griff Innenminister Peter Beuth (CDU) in seinem Beitrag auf, nur eben gemünzt auf den Versuch, doch noch eine gemeinsame Haltung von CDU und Grünen dazu zu finden.

Den Ball dafür sieht der Grüne Bocklet bei der Bundesregierung. Die müsse zum einen für Rückführungsabkommen mit den Herkunftsstaaten der Nordafrikaner sorgen, denn deren Asylverfahren seien ja ohnehin schon beschleunigt worden. Zum anderen hätten sich die Grünen immer offen für Gespräche über eine sinnvolle Lösung gezeigt, dieses Gesprächsangebot sei aber nicht aufgegriffen worden. Auch Ernst-Ewald Roth von der SPD pochte auf solche Rückführungsabkommen, für die Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) zuständig sei. Einfacher hatten es da die Linken, deren Abgeordnete Gabi Faulhaber ein klares Nein zu jedweder Asylrechtsverschärfung sagte.

Eigener Antrag

Den FDP-Antrag, das Land Hessen auf ein klares Ja für die sicheren Herkunftsstaaten aus dem Maghreb festzulegen, unterstützten in namentlicher Abstimmung nur die fünf anwesenden Abgeordneten der Liberalen selbst. CDU, Grüne und Linke votierten mit Nein. Die SPD-Parlamentarier enthielten sich der Stimme. CDU und Grüne beschlossen mit ihrer Mehrheit einen eigenen Antrag, wonach alles "umfassend und verantwortungsbewusst erörtert und geprüft" werden müsse.