Sechs-Prozent-Forderung trifft auf Schuldenbremse

Wiesbaden. Die Tarifgespräche für die rund 2,2 Millionen Tarifangestellten der deutschen Bundesländer haben bereits am 19. Januar in Berlin begonnen. Genauer gesagt wird dort aber nur für 15 Länder verhandelt. Das 16. Bundesland ist in dem Fall Hessen, das 2004 unter Ministerpräsident Roland Koch aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten ist und seitdem eigene Tarifverträge abschließt. Die Gespräche zur diesjährigen Verhandlungsrunde für die hier rund 45 000 betroffenen Landesbediensteten begannen gestern im hessischen Innenministerium in Wiesbaden.

Ein Ergebnis wurde dabei erwartungsgemäß noch nicht erzielt, auch legten die öffentlichen Arbeitgeber noch kein Angebot vor. Nach einer guten Stunde vertagten sich Innenminister Peter Beuth (CDU) und die Vertreter der beteiligten Gewerkschaften sowie des Deutschen Beamtenbunds auf den 2. und 3. März in Dietzenbach. In der Zwischenzeit sollen Fachgespräche über die Forderungen der Arbeitnehmervertreter geführt werden. Diese belaufen sich auf ein Gesamtvolumen von sechs Prozent. "Wir wollen sechs", skandierte daher auch der Wortführer der etwa 80 Gewerkschaftsmitglieder, die vor dem Ministerium aufzogen, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Summe von einer Milliarde Euro

Innenminister Beuth stößt der Ruf aus einem anderen Grund schlecht auf: Rechne man die verlangte Lohnerhöhung mit den Nebenforderungen der Gewerkschaften und ihrem beharrlichen Bestehen auf Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten zusammen, komme man auf eine Summe von rund einer Milliarde Euro an jährlichen Mehrausgaben. Und die könne sich Hessen keinesfalls leisten, schon gar nicht mit Blick auf die bis 2019 angestrebte Schuldenbremse. Folglich seien die Tarifforderungen "stark überhöht", sagte Beuth.

Das sehen die beteiligten Gewerkschaften ver.di, GEW, GdP, IG BAU und Beamtenbund natürlich ganz anders. Die Bezahlung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst liege ja schon um vier Prozent hinter denen der Wirtschaft zurück, beklagte Wolfgang Pieper von ver.di, wie wolle man da noch qualifizierten Nachwuchs gewinnen? Willi Russ vom Deutschen Beamtenbund verweist auf einen Nachholbedarf in Hessen und meint: "Geld ist genug da". Andreas Grün von der Gewerkschaft der Polizei spricht von den stark gestiegenen Belastungen gerade bei den Polizisten, da seien die sechs Prozent allemal gerechtfertigt.

Beim Streit um die Übertragung eines möglichen Tarifabschlusses auf die Beamten verwies Beuth in der Verhandlungsrunde nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auf die Zuständigkeit des Landtags, der die Nullrunde und die darauf folgende Begrenzung des Anstiegs auf ein Prozent beschlossen hat. Keine Rolle spielt in den Statements vor dem Tarifgespräch die alte Gewerkschaftsforderung nach Rückkehr Hessens in die Tarifgemeinschaft der Länder.

Für Beuth ist das "kein Thema", wie er auf Anfrage sagte. Schließlich gebe es ja auch hessische Besonderheiten wie die Familienkomponente. Die bringt den Beschäftigten pro Kind immerhin 100 Euro, ab dem dritte Kind sogar 150 Euro im Monat. Die werden wohl auch die Gewerkschaften nicht missen wollen. Und bei den Lohnerhöhungen liegen die hessischen Abschlüsse meist auf der Linie der anderen 15 Länder.