Selbsthilfe gibt Suchtkranken Rückhalt

In der Gemeinschaft fällt es leichter, zu Drogen Nein zu sagen. © dpa

Frankfurt. Crack und Schnaps, Kokain und Ecstasy: Marius Braun hat schon viele Rauschmittel in großen Mengen konsumiert. Zum Schluss trank er 20 bis 30 Flaschen Bier pro Tag und rauchte dazu Joints. Seit dreieinhalb Jahren lebt der Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet jetzt ohne Drogen - zum ersten Mal seit ungefähr 20 Jahren. Nicht einmal mehr Kaffee. "Ohne die Selbsthilfe hätte ich es nicht geschafft", sagt Braun, der anonym bleiben will. Sogar sein Master-Studium hat er inzwischen abgeschlossen. Suchttherapeut ist nun eine seiner beruflichen Möglichkeiten.

Rund 800 Selbsthilfegruppen für Suchtkranke gibt es in Hessen, sagt der Geschäftsführer der Landesstelle für Suchtfragen (HLS), Wolfgang Schmidt-Rosengarten. "Man kann jeden Tag irgendwo hingehen und hat die Wahl zwischen etlichen Angeboten" - kostenlos. "Wichtig ist es, dass einem die Leute guttun und man da gerne hingeht", sagt Braun.

Gesellschaft - und sogar Liebe

"In den ersten eineinhalb Jahren war ich nur mit Leuten aus der Selbsthilfe zusammen", beschreibt er den Beginn seines Lebens ohne Drogen. "Menschen, die mit der Sucht aufhören wollen, sind ja in der Regel gezwungen, ihr ganzes soziales Umfeld auszutauschen." Das alte Umfeld sei in der Regel zu eng mit den Suchtstoffen verbunden. "In der Selbsthilfe findet man neue Leute."

Viele Suchtkranke erlebten in diesen Gruppen zum ersten Mal Gesellschaft, sozialen Zusammenhalt, sogar Liebe. "Es ist wichtig, mit Menschen zusammen zu sein, die aus eigener Erfahrung kennen, was man sagt." Dazu gehöre auch das Verständnis für die Selbstvorwürfe und das Hadern mit dem, "was ich mit meiner Sucht alles kaputt gemacht habe".

Jahrzehntelang hat Braun mit seiner Sucht und sich selbst gekämpft und dann "an einem Tag mit allem aufgehört. Ich konnte nicht mehr", beschreibt er den Auslöser. Er habe keine Luft mehr bekommen, unter heftigen Herzrhythmusstörungen gelitten und "nichts mehr drin behalten". Dazu kam: "Ich wollte unbedingt ein Praktikum machen. Die Zusage hatte ich, aber so ging es einfach nicht." Nach dem Entzug zu Hause folgte eine 13-wöchige stationäre Alkohol- und Drogenentwöhnungstherapie. Das Praktikum ließ sich verschieben. Braun ist noch immer in Psychotherapie, "wegen meiner Angststörung".

Die Selbsthilfegruppen waren für den reflektierten, sozialen und kommunikativen Mann aber der Schlüssel "für die Ausbildung meiner Persönlichkeit", wie er sagt. "Ich konnte früher gar nicht über meine Gefühle sprechen. Das hätte ich ohne diese Gruppenarbeit nicht gelernt."

"Die Selbsthilfe ist die Mutter der Angebote, um Leuten mit Drogen- und ursprünglich Alkoholproblemen wieder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen", sagt Schmidt-Rosengarten. Die Anfänge in Deutschland gingen rund 150 Jahre zurück und hätten mit Abstinenzvereinigungen begonnen. Die Medizin habe erst in den 1980er Jahren mit Selbsthilfegruppen etwa für Rheuma- und Diabeteskranke erkannt, dass es einen Heilungs- und Stabilisierungseffekt habe, wenn sich Menschen mit den gleichen Problemen zusammentäten.