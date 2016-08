So viele Lehrer wie nie in Hessen

In hessischen Schulen beginnt am Montag das neue Schuljahr. Die Opposition beklagt, dass der Ausbau der Ganztagsschulen lahmt.

Wiesbaden. Die Schülerzahlen sind in den vergangenen Jahren in Hessen kontinuierlich zurückgegangen. Wegen der Aufnahme der Flüchtlinge steigt sie in dem am Montag beginnenden neuen Schuljahr dagegen erstmals wieder leicht an. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sieht das Land dank der beschlossenen Einstellung von insgesamt 1900 zusätzlichen Lehrern dafür gut gerüstet und verspricht, neben der Integration der Zuwanderer auch den Ausbau des Ganztagsangebots und der Inklusion sowie der Lehrerzuweisung nach Sozialindex nicht zu vernachlässigen. Die Opposition und die Bildungsgewerkschaft GEW können seinen Optimismus nicht teilen. "Die Inklusion wird verschleppt, und der Ausbau der Ganztagsschulen lahmt", sagte SPD-Schulpolitiker Christoph Degen.

53 000 Erstklässler

Für 53 000 Erstklässler und damit praktisch genauso viele wie vor einem Jahr beginnt kommende Woche in Hessen der vielzitierte "Ernst des Lebens". Insgesamt sind es 771 000 Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2016/17 unterrichtet werden. Der kleine Zuwachs von 3000 gegenüber dem alten Schuljahr kommt ausschließlich durch die rund 16 600 Kinder von Flüchtlingen und Zuwanderern zustande, die in der nächsten Woche neu in reguläre Schulklassen Hessens gehen. Hinzu kommen weitere etwa 10 000, die bereits im vergangenen Schuljahr aufgenommen wurden, wegen geringer Sprachkenntnisse aber weiter auch Intensivkurse in Deutsch besuchen.

Für das Land zahlt es sich jetzt aus, dass trotz der zuvor abnehmenden Schülerzahlen keine Lehrerstellen abgebaut wurden. Im Gegenteil hat das Land schon im abgelaufenen Schuljahr 800 neue Lehrer eingestellt. Im kommenden Haushaltsjahr 2017 sollen noch einmal 1100 weitere Stellen hinzukommen. Der Zuwachs war im überparteilichen Konsens zwischen der schwarz-grünen Landesregierung und der SPD-Opposition vereinbart worden. Im neuen Schuljahr steht nunmehr die Rekordzahl von 50 900 Lehrerstellen für hessische Schulen zur Verfügung, wie Lorz mit erkennbarem Stolz hervorhebt.

Gefragt sind vor allem Lehrer mit der Qualifikation für Deutsch als Fremdsprache, aber auch Grundschullehrer sowie Pädagogen für Förderschulen, technische Fächer an Berufsschulen sowie Kunst und Physik an der Sekundarstufe haben nach Angaben des Ministers weiter gute Chancen. Neben der Integration der Zuwanderer, die so bald wie möglich als ganz normale Mitschüler in den Regelklassen gar nicht mehr auffallen sollen, werden aber weitere bildungspolitische Ziele verfolgt - ebenfalls mit mehr Lehrkräften. Im Bereich der Ganztagsschulen kommen im neuen Schuljahr laut Lorz 230 Stellen hinzu. Für die bessere Ausstattung von Schulen in sozialen Brennpunkten sind es 480 Lehrerstellen. Und für die Inklusion, also den gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Schülern kommen 135 neue Lehrerstellen hinzu.

Ausbau des Islamunterrichts

Ausgebaut wird auch der bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht. Den bekommen im neuen Schuljahr landesweit 3166 Kinder in den Klassen 1 bis 4 von nunmehr 56 beteiligten Grundschulen. Der Unterricht wird laut Lorz ausschließlich von in Hessen ausgebildeten Lehrern erteilt und nicht etwa von Kräften aus dem Ausland. Zur Diskussion um die türkisch-islamische Ditib betonte der Minister, Fälle einer politischen Einflussnahme seien nicht bekannt. Die Entwicklung werde aber sorgfältig beobachtet.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte, die zusätzlichen Stellen reichten nicht aus, viele Lehrer seien überlastet. Der SPD-Bildungsexperte Degen warf dem Kultusminister Schönfärberei vor. Die zentralen Herausforderungen des hessischen Schulwesens packe Lorz nicht an. Und dass nur 20 Prozent aller Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Regelschule besuchten, mache das Land zum Schlusslicht bei der Inklusion. Eine Frankfurter Elternbeiratsvorsitzende berichtete, seit Umwandlung der Stadt in eine "Modellregion Inklusion" sei die Förderung der einzelnen Schüler noch reduziert worden.