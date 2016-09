Startups gibt es für praktisch jede Lebenslage

Frankfurt. Die erfahrenen Anwälte Felix Rackwitz und Filip Corveleyn wenden sich mit ihrem Frankfurter Startup vor allem an Rechtsabteilungen. Ein Ziel von "tools4legal" ist es, Arbeiten zu standardisieren und zu vereinfachen. Denn: "Nur etwa 20 Prozent der juristischen Arbeit entfällt auf hoch qualifizierte Tätigkeiten", ist Rackwitz überzeugt. Camila Martinez arbeitet für eine junge Firma mit Sitz in Berlin und Frankfurt: "Predict.io" bietet App-Anbietern anonyme Infos über die Mobilität ihrer Nutzer - interessant etwa für Verkehrunternehmen, Einzelhandel und Gasthäuser.

Hessen rangiert bei den Unternehmensgründungen nach Einschätzung der KfW Bankengruppe bundesweit in der Spitzengruppe. Der KfW-Gründungsmonitor 2016 stellt fest: "Mit der höchsten Anzahl an Gründern je 1000 Erwerbsfähige im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2015 bleiben Berlin (26) und Hamburg (25) zwar spitze; Hessen (23, plus 2) sprengt nun aber das Trio der Stadtstaaten und verdrängt Bremen (18, minus 4) (...) auf Rang vier." Eine Innovations-Karte des Rhein-Main-Gebiets verzeichnet rund 200 Startups sowie 20 Einrichtungen, die junge Gründer unterstützen.

Nach Einschätzung von Michael Kirmes von der Zukunftsinstitut Workshop GmbH in Frankfurt hat fast jedes vierte Startup in der Region mit digitalen Technologien zu tun. Der Grund: "Der weltgrößte Internet-Knoten ist in Frankfurt." Typisch für die Bankenstadt sind auch viele Gründungen im Finanzsektor. "Frankfurt ist das neue Berlin", lautet der Titel eines Seminars der Zukunftsinstituts GmbH.

Gute Chancen

Die Digitalisierung des Alltags sowie das Bedürfnis nach Einfachheit und Komfort bieten nach Einschätzung des Geschäftsführers, Andreas Steinle, gute Chancen für Startups. "Es gibt nichts, was es nicht im Netz zu kaufen gibt", sagt der Trend- und Zukunftsforscher und nennt einen gebrauchten Airbus für 100 Millionen Euro als besonderes Beispiel. Aber nicht nur das Geschäft mit dem Verbraucher wachse. Auch die Unternehmen wickelten Prognosen zufolge bis 2020 rund 50 Prozent ihrer gesamten Einkäufe online ab.

Die Vermittlung von freien Wohnungen, Serviced Appartements und Parkplätzen sowie von Strom über private Solaranlagen nennt er als Beispiele. Bestellbuttons am Kühlschrank und der Waschmaschine führten dazu, dass der Service darüber entscheidet, welche Marke der Verbraucher kaufe. Erfolgversprechend seien auch Ideen, "die Technik und menschliche Kommunikation verknüpfen", wie etwa eine Videoberatung auf einer Online-shopping-Seite.