Streit um Gerichtskosten

Wiesbaden. Der Block A des Atomkraftwerks Biblis in Südhessen ist nicht nur als erster der nach dem Unfall in Fukushima 2011 in Deutschland stillgelegten Reaktoren frei von Kernbrennstoff. Er wird nach den Worten von Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) auch der erste davon sein, für den - Anfang 2017 - die offizielle Rückbaugenehmigung erteilt wird. Dass aber auch damit der Streit über die Atompolitik in Hessen noch nicht zu Ende ist, zeigte gestern die Aktuelle Stunde zu Biblis im Hessischen Landtag.

Dabei zeigten sich zwar alle Parteien erleichtert über die angekündigte Rücknahme der Klage des RWE-Konzerns auf Entschädigung wegen der fehlerhaften Stilllegungsverfügung der hessischen Landesregierung nach dem Reaktorunfall von Fukushima 2011. Schließlich wäre sie bei einem Erfolg vor Gericht den hessischen Steuerzahler teuer zu stehen gekommen, wollte der Kraftwerksbetreiber doch damit 235 Millionen Euro erstreiten. Doch die Atomvereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Energiewirtschaft, die dem Verzicht auf die Klage zugrunde liegt, blieb ebenso heftig umstritten wie die Verantwortung für die dem Land in dem Rechtsstreit mit RWE bereits entstandenen Kosten.

Drei Millionen Euro

Die Anwalts- und Gerichtskosten summieren sich auf rund drei Millionen Euro, wie der SPD-Politiker Norbert Schmitt beklagte. Und der Verzicht von RWE auf die Klage sei von dem Konzern ja "eingepreist" in die Vereinbarung über den Atommüll, der den Steuerzahler genug Geld kosten werde. Schließlich müsse der noch lange strahlende Atomabfall auf Jahre hinaus bewacht werden. René Rock von der FDP sagte, mit der Rücknahme der RWE-Klage sei Ministerpräsident Volker Bouffier und der ehemaligen Umweltministerin Lucia Puttrich (beide CDU) nach den Rechtsfehlern bei der Stilllegungsverfügung für Biblis ein Problem vom Hals geschaffen worden. Dafür müsse der Steuerzahler aber an anderer Stelle zahlen.

Linken-Fraktionschefin Janine Wissler betonte, das bevorstehende Ende der Kernenergie sei letztlich ein Erfolg der Anti-Atomkraft-Bewegung. Die Hinterlassenschaften würden Staat und Gesellschaft aber noch lange beschäftigen, wenn das letzte Atomkraftwerk geschlossen sei. Peter Stephan von der CDU sagte dagegen, die Atomkraft habe auch zum Wohlstand beigetragen. Und die Grünen-Energiepolitikerin Angela Dorn hob mit Blick auf Biblis hervor: "Das Atomzeitalter in Hessen geht zu Ende."

Dass "uns das Thema Atommüll noch lange beschäftigen wird", räumte aber auch ihre Parteifreundin Hinz ein. Die Ministerin fügte hinzu, es sei immerhin ein wichtiger Etappensieg, dass Biblis A kernbrennstoffrei sei. Auch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Atomausstieg wertete sie als Erfolg. Damit sei klargestellt, dass der Atomausstieg keine Enteignung der Konzerne darstelle. Hinz forderte indes, dass die Energiewirtschaft alle und nicht nur einige Klagen zurückziehen müsse.

Ausstieg nicht in Frage gestellt

SPD und Grüne beklagten, der ganze Schlamassel habe damit begonnen, dass die damalige Bundesregierung aus Union und FDP kurz vor Fuku-shima die vorher mit den Energiekonzernen vereinbarte Restlaufzeit der Reaktoren noch einmal verlängert habe. Den nach dem Unfall vereinbarten Atomausstieg will jetzt keine der Landtagsfraktionen wieder rückgängig machen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Florian Rentsch sagte aber, mit den heutigen Erkenntnissen würde er den Beschluss von 2011 nicht noch einmal in dieser Weise treffen. Alle Nachbarländer setzten schließlich weiter auf Atomenergie.