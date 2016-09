Täglich 50 bis 60 neue Flüchtlinge

Wiesbaden. Die AfD zieht mit zweistelligen Ergebnissen in die Landtage ein, CDU und CSU streiten über Obergrenzen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel rückt zumindest verbal von ihrem Flüchtlingskurs ab. In Hessen gibt es dagegen kaum Streit zu diesem Thema. Ein Jahr nach Beginn des Zustroms im Herbst 2015 zog der Flüchtlingskoordinator der Landesregierung, Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU), gestern eine ausgesprochen positive Bilanz der Aufnahme und begonnenen Integration der Asylsuchenden. Und er versichert, das Land sei für die sicher noch Jahre dauernde Aufgabe gut gerüstet.

Dank an Ehrenamtliche

Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge in Hessen hat sich inzwischen auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Derzeit werden laut Wintermeyer landesweit täglich 50 bis 60 Asylsuchende aufgenommen, im Oktober vergangenen Jahres waren es noch bis zu 1350. Insgesamt sind in dem gut einen Jahr nach Merkels Signal der Grenzöffnung etwas mehr als 100 000 Flüchtlinge in Hessen angekommen. Im November 2015 wurde mit allein 15 241 die höchste Zahl erreicht, im August 2016 kamen nicht einmal mehr ein Zehntel so viele: Nur noch 1.331 Menschen weist die entsprechende Tabelle aus.

Hessens Aktionsplan Der "Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts" gilt als Kernstück der hessischen Flüchtlingspolitik. Er soll nicht nur Flüchtlingen zugutekommen. So wurde die Zahl der Intensivklassen für Seiteneinsteiger vervierfacht. Hinzu kommen viele Deutschkurse und die Einstellung von 1900 zusätzlichen Lehrern. Bis 2020 werden mehr als 1000 weitere Polizisten eingestellt, zudem gibt es Rechtsstaatskurse für Flüchtlinge.

Die Kapazitäten für die Unterbringung in der Erstaufnahme, die zwischenzeitlich auf rund 40 000 Plätze erhöht worden war, wurden mittlerweile wieder deutlich reduziert. Zurzeit gibt es nach den Worten Wintermeyers hessenweit 14 000 aktiv genutzte Plätze und weitere 6000 in Reserve. Für den Fall eines Wiederanstiegs der Flüchtlingszahlen wären die Strukturen ja schon vorhanden.

Dass keiner der Flüchtlinge in die Obdachlosigkeit entlassen werden musste und bis zum Wintereinbruch auch niemand mehr in Zelten auszuharren hatte, ist für den Chef der Wiesbadener Staatskanzlei ein großer Erfolg. Er weiß aber, dass es kein Verdienst der Landesregierung alleine ist. Vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer haben stark dazu beigetragen. Zweimal dankt Wintermeyer ausdrücklich auch der SPD-geführten Opposition, dass sie in der Asyl- und Flüchtlingspolitik mit der schwarz-grünen Regierung an einem Strang gezogen hat.

Das gilt vor allem für den 1,7 Milliarden Euro schweren Aktionsplan für Flüchtlinge und gesellschaftlichen Zusammenhalt und den regelmäßigen Asylkonvent mit allen Beteiligten. Stolz verweist der Minister darauf, dass beides bundesweit einzigartig sei. Er spricht von einem "klaren Kompass" des Landes in der Flüchtlingspolitik. Sicherheit und Integration würden dabei immer gleichrangig betrachtet.

Es sei sichergestellt, dass alle Flüchtlinge in der Erstaufnahme registriert und auch erkennungsdienstlich behandelt werden. Und in Hessen seien auch keine Fälle bekannt, dass vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für richtig befundene Pässe sich nachträglich doch noch als gefälscht herausgestellt hätten. Der Rückstand von insgesamt rund 12 000 in Hessen angekommenen Menschen, die noch immer keinen Asylantrag stellen konnten, soll spätestens bis zur zweiten Oktoberwoche abgearbeitet sein, verspricht Wintermeyer. Schließlich sind jetzt alle für Hessen vorgesehenen 478 Mitarbeiter des Bamf auch vollständig eingetroffen, darunter 219 Asyl-Entscheider.

6000 Rückführungen

Auch die Rückführung von Asylsuchenden ohne Bleibeperspektive ist vorangekommen. Im vergangenen Jahr gab es gut 9000 solcher Rückführungen aus Hessen, in diesem Jahr schon mehr als 6000. Davon kehrten mit 4929 Flüchtlingen die weitaus meisten nach entsprechender Beratung freiwillig zurück, nur 1281 wurden abgeschoben. Der Bund müsse jetzt Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern abschließen. Zudem solle er mehr für die Verbesserung der Lage in den Herkunftsländern der Flüchtlinge tun.

Und für Hessen hat sich Wintermeyer vorgenommen, "den Menschen zu zeigen, dass sie durch die Flüchtlinge keine Nachteile hinnehmen müssen".