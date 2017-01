Verjüngungskur für die hessische Landesverfassung

Wiesbaden. Hessen will seine Landesverfassung gründlich entstauben. In die Arbeit der Sonderkommission des Landtags ist inzwischen Schwung gekommen - einschließlich parteipolitischer Scharmützel am Rande. Bei Bürgerforen im kommenden Frühsommer soll die Debatte weiter ins Land getragen werden. Jeder Hesse hat die Möglichkeit, seine Ideen vorzutragen. Allerdings wird mit der Landesverfassung über ein Regelwerk verhandelt, das wohl nur wenige Bürger kennen - und dessen Relevanz im Vergleich zum Grundgesetz eher eingeschränkt ist.

"Die Landesverfassungen haben allgemein das Problem, dass sie ja im Bewusstsein der Bevölkerung kaum verankert sind", sagt der Frankfurter Rechtswissenschaftler Uwe Volkmann. "Das Grundgesetz kennen noch viele, man weiß etwa, dass dort die Würde des Menschen verankert ist. Von der hessischen Verfassung wissen viele gar nichts und vielleicht ein paar, dass dort die Todesstrafe drinsteht."

Dass diese Passage in der neuen Fassung fehlen soll - darüber herrscht allgemeiner Konsens. Unabhängig davon könnte die Todesstrafe ohnehin nicht in Hessen vollstreckt werden, da das Grundgesetz über den Landesverfassungen steht und dort diese Strafe nicht vorgesehen ist. Bei anderen Punkten wird bereits jetzt deutlich, dass sie parteipolitischen Zündstoff enthalten. Etwa beim Thema Bildung.

Landesverfassung Die hessische Landesverfassung zählt zu den ältesten der Nachkriegsgeschichte. Einige Bestimmungen muten heute seltsam an - sind jedoch aus der Historie heraus zu verstehen. Im Artikel 101 heißt es beispielsweise: "Angehörige der Häuser, die bis 1918 in Deutschland oder einem anderen Land regiert haben oder in einem anderen Land regieren, können nicht Mitglieder der Landesregierung werden." Dieses Amtsverbot für Mitglieder herrschaftlicher Häuser ist jedoch in der Praxis unwirksam, da es gegen das Grundgesetz verstößt, wie der Rechtswissenschaftler Uwe Volkmann erklärt. lhe

Streitthema Bildung

"Für die SPD ist klar, wir wollen mit der Reform die gebührenfreie Bildung von Anfang an durchsetzen", sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Thorsten Schäfer-Gümbel. "Den Versuch der Grünen, nur noch das grundständige Studium, also den Bachelor-Abschluss, gebührenfrei zu machen, akzeptieren wir nicht. Es würde eine Wieder-Einführung der Studiengebühren durch die Hintertür bedeuten, wenn für das Masterstudium gezahlt werden muss."

Auch der Vorschlag der FDP für eine identitätsstiftende "Hessen-Hymne" stößt auf Skepsis. Als gesetzt gelten dagegen unter anderem Änderungen, die Schwarz-Grün im Koalitionsvertrag vereinbart hat: niedrigere Hürden für Volksbegehren und die Verankerung des Ehrenamtes. Die Initiative "Mehr Demokratie" kritisiert, in keinem anderen Bundesland sei es so schwer wie in Hessen, einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen. Ob sie mit ihrem Vorschlag Erfolg haben wird, das nötige Unterschriftenquorum von 20 Prozent auf zwei Prozent zu senken, ist jedoch fraglich.

Experte Volkmann mahnt bei den geplanten Änderungen Augenmaß an. "Es gibt ja auf Landesebene nicht so viel, worüber man politisch streiten kann, im Grund nur Bildung, Schule, Polizei." So könnte etwa eine Entscheidung im Land zu Studiengebühren heute anders aussehen als in der Zukunft. Aber: "Alles was in der Verfassung drinsteht, ist der politischen Auseinandersetzung entzogen."

Die nächste Sitzung der Sonderkommission ist für 13. Januar anberaumt. Mit dabei sein wird wieder das "Beratungsgremium Zivilgesellschaft", in dem sich etwa Vereine, Verbände und Kirchen zu Wort melden. Nach etwas ruckeligem Beginn fühlen sich die Interessenvertreter mittlerweile eingebunden und ernst genommen.

"Aufs Wesentliche beschränken"

"Wir haben den Eindruck, dass dies alles inzwischen gut läuft", sagte Sylvia Schenk von Transparency International. Sie schätzt, dass neben den gesetzten Punkten noch eine kleine Liste möglicher Änderungen zustande kommt - "im einstelligen Bereich". Die Juristin plädierte dafür, sich bei der Reform auf das Wesentliche zu beschränken. Alle Diskussionspunkte würden ja protokolliert und gingen nicht verloren. Schenk forderte, den historischen Kern der Verfassung zu erhalten, aber die Vorgaben zu modernisieren. Als Beispiel nannte sie einen Artikel zur Wirtschaft, die demnach dem Wohle des (hessischen) Volkes dienen sollte. "Diese Auffassung ist zu eng", sagte Schenk.

Änderungen in der Verfassung benötigen im Landtag eine absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte aller möglichen Stimmen. Anschließend müssen sie eine Volksabstimmung bestehen, die nach den bisherigen Plänen parallel zur Landtagswahl Ende 2018 über die Bühne gehen soll.