Versöhnlich im Auftreten

Limburg. Es ist gewiss kein Zufall: Wenn Georg Bätzing am kommenden Sonntag zum neuen katholischen Bischof von Limburg geweiht wird, kommt nur einer seiner beiden noch lebenden Vorgänger zum Festgottesdienst in den Dom der Lahnstadt. Der inzwischen 84 Jahre alte, bei den Gläubigen nicht nur wegen seiner Bescheidenheit sehr beliebte Altbischof Franz Kamphaus hat sein Kommen zugesagt. Dessen Nachfolger, der umstrittene 56-jährige Franz-Peter Tebartz-van Elst, hat es dagegen vorgezogen, der Einladung nicht zu folgen.

"Das ist auch besser so", sagen viele Katholiken in dem weite Teile von Hessen und auch einige Landstriche in Rheinland-Pfalz umfassenden Bistum. Denn Tebartz-van Elst hat sich vor allem mit seinem Finanzgebaren, aber auch dem Umgang mit vielen Aktiven in der Kirche wahrhaftig nicht nur Freunde gemacht. 2013 entband ihn Papst Franziskus von seinen Amtspflichten, ein Jahr später nahm das Kirchenoberhaupt sein Rücktrittsgesuch an.

Zum Nachfolger wurde im Juli 2016 Bätzing bestimmt, bislang Generalvikar im benachbarten Bistum Trier. Und der weiß, dass er kein leichtes Erbe antritt. Nicht umsonst hat der 56-Jährige die Worte "Führe zusammen" zu seinem bischöflichen Wahlspruch bestimmt. Der im Unterschied zu seinem Vorgänger gänzlich unprätentiös wirkende Theologe will verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und eben Menschen wieder zusammenführen.

Bischof Georg Bätzing Der künftige Limburger Bischof Georg Bätzing wurde am 13. April 1961 in Kirchen als Spross einer gut katholischen Familie geboren. Er war Messdiener und engagierte sich in der kirchlichen Jugendarbeit. Später trat er ins Trierer Priesterseminar ein, studierte Philosophie und Theologie in Trier und Freiburg und wurde 1987 zum Priester geweiht. Als Kaplan wirkte er in Klausen und Koblenz. Von 1996 bis 2010 war Bätzing für die Priesterausbildung im Bistum Trier verantwortlich. 2005 ernannte ihn Papst Benedikt zum Monsignore. Nach weiteren Zwischenstationen war er dann seit 2012 als Generalvikar in Trier Verwaltungschef und Vertreter des Bischofs. kn

Dass er nicht in die unter Tebartz-van Elst für 31 Millionen Euro um- und ausgebaute Bischofsresidenz auf dem Domberg einziehen wird, hat Bätzing schon klargestellt. Die sei einfach zu groß für ihn, begründet der neue Oberhirte seine Entscheidung, lieber in eine längst nicht so protzig wirkende andere Liegenschaft des Bistums in Limburg einzuziehen, die 15 Minuten Fußweg vom Amtssitz des Bischofs entfernt ist. Und er will auch wirklich den Weg öfter zu Fuß zurücklegen, um mit den Gläubigen ins Gespräch zu kommen.

Gegenstück zum Vorgänger

Auch vor der Bischofsweihe hat er schon mit vielen Verantwortungsträgern im Bistum gesprochen und bei fast allen einen ausgesprochen guten Eindruck hinterlassen. Mit seinem versöhnlichen und auch alles andere als überheblichen Auftreten wirkt Bätzing fast wie das Gegenstück zu seinem Vorgänger, dem eine Kommission der Deutschen Bischofskonferenz eine Mitverantwortung für die Kostensteigerungen beim Bau der Bischofswohnung attestiert hatte. Beim Mainzer Rosenmontagszug war Tebartz-van Elst seinerzeit als in der Prunkbadewanne in Goldtalern badender Bischof gezeigt worden.

Noch ist die letzte Entscheidung über die künftige Nutzung der teuren Wohnung auf dem Domberg nicht gefallen. Sie noch einmal umzubauen, kommt für Bätzing nicht in Frage. Auch die umstrittene Badewanne werde nicht herausgerissen, hat er angekündigt. Am wahrscheinlichsten ist der Einzug von Verwaltungseinheiten für den Bereich Kunst und Kultur, der eigentliche Wohnbereich könnte - für wen auch immer - dann auf ein Minimum beschränkt werden. Die katholische Kirche wird nach Auffassung Bätzings in Zukunft kleiner und ärmer werden.

Zu der Bischofsweihe am Sonntag werden rund 1500 Gäste erwartet, darunter der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und seine rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer (SPD). Den beiden Regierungschefs hat Bätzing gemäß dem noch immer geltenden Reichskonkordat von 1933 inzwischen einen Treueeid geleistet. Geweiht wird Bätzing vom Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, quasi seinem Vorgesetzten in der Kirchenprovinz. Begleiten werden ihn dabei der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, Weihbischof Grothe, der das Bistum Limburg zwischenzeitlich geleitet hat, und der Trierer Bischof Stefan Ackermann. Aber auch der apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nicola Eterovic wird zugegen sein.

Die Bischofsweihe, die von HR und SWR in den dritten Fernsehprogrammen live übertragen wird, können Gläubige auch in einer Art Public Viewing an mehreren kirchlichen Stellen in Limburg verfolgen. Und direkt danach - auch das ist wohl bezeichnend für den neuen Stil im Bistum - findet im Garten des Bischöflichen Ordinariats ein Fest der Begegnung statt, bei dem sich Bätzing unters Volk mischen wird. Im Interview von hr Info regte der künftige Bischof in dieser Woche an, neue Wege zu den Gläubigen zu finden. "Wir können nicht einfach so weiterwursteln wie bisher", sagte Bätzing.