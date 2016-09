Wo sich eine Solaranlage lohnt

Die schematische Darstellung zeigt, wie die Messdaten mittels laserbasierten Luftbildern gewonnen werden. © dpa

Wiesbaden. Hessen will mit einem flächendeckenden Solar-Kataster die Nutzung der Sonnenenergie ankurbeln. Mit der neuen Datenbank im Internet können Hausbesitzer künftig mit wenigen Klicks prüfen, ob sich ihr Dach oder eine Freifläche für eine Solaranlage eignen. Das Kataster bietet zusätzlich eine Analyse, wann sich eine solche Investition rechnet, wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern in Wiesbaden erklärte. Solaranlagen liefern nach seinen Worten in Hessen bisher 4,5 Prozent des Nettostrombedarfs. "Das Potenzial wird damit aber nur zu einem kleinen Teil genutzt." Hier soll die neue Datenbank helfen, die bislang rund eine halbe Million Euro gekostet hat.

Gibt es in Hessen bereits Erfahrungen mit Solarkatastern?

Pilotversuche gab es nach den Worten der Expertin Martina Klärle vom Frankfurter Forschungsinstitut für Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik beispielsweise in Marburg und Wiesbaden. Für mehr als 580 000 Dächer im Rhein-Main-Gebiet und in Mittelhessen ging dann bereits vor vier Jahren ein erstes größeres Kataster an den Start. Auch die Stadt Offenbach betreibt seit August 2010 eine solche Datenbank. "Das Interesse ist durchaus da, auch bei alten Gebäuden, wenn das Haus gerade saniert wird", sagt Christine Schneider vom Offenbacher Umweltamt. Notwendig sei aber auf jeden Fall eine genauere Beratung und das Gespräch mit einem Experten, der Kosten und Nutzen der eigenen Solarenergie ausrechne.

Was ist das Besondere an dem neuen hessenweiten Solar-Kataster?

"Zielgruppe sind neben Bürgern und Hausbesitzern auch Kommunen und Energieversorger", erklärt Al-Wazir. Für das Kataster seien rund fünf Millionen hessische Dächer und jede Freifläche mit einem Laserscan abgeflogen worden. Erfasst wurden unter anderem der Neigungswinkel des Daches oder ob es im Schatten liegt. In die Berechnungen für die Wirtschaftlichkeit fließen eine ganze Reihe von Parametern ein. Etwa mögliche Zuschüsse, ob Stromspeicher angeschafft werden sollten oder zu erwartende Zinssätze für Darlehen. Eine große Rolle spielt auch, ob der Solarstrom vor Ort verbraucht wird. Nach wenigen Klicks kann man sehen, in wie vielen Jahren sich eine Investition voraussichtlich auszahlt.

Wie ist derzeit der Trend bei der Nutzung von Solarstrom?

Kerstin Watzke vom Solarenergie-Förderverein Deutschland sieht die derzeitige Entwicklung kritisch. "Deutschland war von 2010 an bis vor ein paar Jahren auf einem guten Weg", sagt sie. Doch die damaligen Zuwachsraten für Photovoltaik-Anlagen würden angesichts komplizierterer Rahmenbedingungen und mangelnder politischer Förderung aus der Sicht des Aachener Vereins vielerorts "bei weitem nicht mehr erreicht". Mehr noch: "Wir sehen in den letzten Jahren ein Installationssterben." Den Trend bestätigt auch Minister Al-Wazir. In Hessen sei der jährliche Ausbau auf 45 Megawatt geschrumpft - von vormals über 300 Megawatt. Die insgesamt installierte Leistung betrage derzeit etwa 1800 Megawatt.