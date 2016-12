Zulauf zu den kleinen Parteien

Trump sorgt für Mitgliederzuwachs bei Hessens kleinen Parteien. © dpa

Wiesbaden/Frankfurt. In Hessen haben dieses Jahr vor allem die kleineren Parteien wieder mehr Mitglieder erhalten. Den Zuwachs erklären sich Linke, Grüne und FDP auch mit einer Gegenreaktion auf die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Den größten Schub meldet aber die AfD, die nach ihren jüngsten Wahlerfolgen rund 450 Neumitglieder gewonnen hat und jetzt 2150 Mitglieder zählt. Dagegen verzeichnen die Volksparteien CDU und SPD angesichts vieler älterer Mitglieder in ihren Reihen wie schon in den Vorjahren einen Rückgang.

Mehr als 250 Zugänge hat die Linke registriert - das ist unter den fünf im Landtag vertretenen Parteien der stärkste Zuwachs. Kurz vor Ende dieses Jahres hat die Partei 2781 Mitglieder. Zugleich habe sich die Struktur der Partei deutlich verjüngt, sagte Landesschatzmeister Peter Vetter.

Die Grünen hatten zum 1. Dezember 5128 Mitglieder, über 100 mehr als Ende 2015. Neben dem Trump-Effekt wird der Zuwachs auch auf den vereinfachten Parteieintritt zurückgeführt, wie Geschäftsführer Jochen Ruoff sagte. Erstmals kann jeder auch online in die Partei aufgenommen werden. Auch die Urwahl der Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 habe mehr Mitglieder gebracht.

Die FDP konnte ihren langjährigen Abwärtstrend stoppen. Zum 22. Dezember hatte die Partei 5478 Mitglieder - gut 50 mehr als Ende 2015. Einen Rückgang von 150 auf nunmehr 38 671 Mitglieder (15. Dezember) meldet die Union. Die hessische SPD rechnet ebenfalls mit rückläufigen Zahlen. Ungeachtet des Trump-Effekts werde die Zahl der Abgänge - meist durch Tod - die Zahl der Eintritte übersteigen, hieß es. lhe