Immer mehr Selbstständige mit Hartz IV

Berlin. Die Zahl der Selbstständigen in Deutschland ist seit der Jahrtausendwende erheblich gestiegen. Viele von ihnen leben allerdings in eher ärmlichen Verhältnissen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Die Linke im Bundestag hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Demnach ist die Zahl der Solo-Selbstständigen, also Erwerbstätigen ohne Angestellte, seit dem Jahr 2000 von 1,84 Millionen auf 2,3 Millionen gestiegen. Mittlerweile gibt es sogar mehr Solo-Selbstständige als Selbstständige mit Beschäftigten. Deren Zahl lag im Jahr 2015 bei 1,86 Millionen. Das waren rund 60 000 mehr als im Jahr 2000. Inzwischen sind fast sechs Prozent aller Erwerbstätigen solo-selbstständig.

Maximal 1100 Euro im Monat

Den Regierungsangaben zufolge verfügen knapp 30 Prozent der Solo-Selbstständigen lediglich über ein persönliches Nettoeinkommen von maximal 1100 Euro im Monat. Ein großer Teil ist deshalb zusätzlich auf Hartz IV angewiesen. Die Zahl dieser sogenannten Aufstocker hat sich seit dem Jahr 2007 von gut 67 000 auf aktuell mehr als 117 000 erhöht.

Verbesserung nicht geplant

Unter den Erwerbstätigen, die wegen ihres geringen Einkommens ergänzende Hilfen über die Grundsicherung beziehen, ist fast jeder zehnte ein Selbstständiger - rund die Hälfte von ihnen seit mindestens vier Jahren. Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Solo-Selbstständige ist laut Bundesregierung allerdings nicht geplant.

Bei der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Die Linke, Sabine Zimmermann, stößt das auf Kritik. "Viele Selbstständige fühlen sich von der Politik zu wenig gefördert", sagte sie dieser Redaktion. So müsse man über die Einführung eines Mindesthonorars für Solo-Selbstständige diskutieren, verlangte Zimmermann. Ein weiteres Problem sei ihre mangelnde soziale Absicherung. Fast die Hälfte der ehemals Selbstständigen verfügt im Rentenalter über ein Nettoeinkommen von weniger als 1000 Euro im Monat.