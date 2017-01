Julian Draxler hat unterschrieben

Julian Draxler spielt ab sofort für einen Verein in Frankreich. Foto: Federico Gambarini

Der Fußballer Julian Draxler hat eine spannende Zeit vor sich. Zwar ist er für einzelne Spiele und Turniere schon oft in andere Länder gereist.

Seine Vereine waren aber immer in Deutschland zu Hause. Zuletzt spielte er für den VfL Wolfsburg, davor für den FC Schalke 04.

Vor Kurzem kam heraus: Julian Draxler wechselt zu einem großen Verein in unserem Nachbarland Frankreich. Der Club heißt Paris Saint-Germain. «Zum ersten Mal in meiner Karriere werde ich ein neues Land entdecken», berichtete Julian Draxler im Internet. Er wolle seinem neuen Verein helfen, Pokale zu gewinnen.

Am Dienstag gab der neue Verein bekannt, dass Julian Draxler einen Vertrag bis zum Jahr 2021 unterschrieben hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass er die nächsten Jahre sicher in Paris verbringen wird. Oft wechseln Fußballer den Verein, bevor der Vertrag endet. Auch bei Julian Draxler war das zuletzt so.