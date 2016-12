Cro in der SAP Arena

Cro, der Mann mit der Pandamaske, praesentierte sein mit Platin ausgezeichnetes MTV-Unplugged-Album mit Orchester am 18.12.2016 in der SAP Arena. © Rinderspacher

26 Songs in zwei Stunden, eine Bühne mit drei Etagen, Streich- und Blasorchester, große Band und kreischende Mädels wie bei einem Beatles-Konzert: Die Zugabe von Cros MTV-Unplugged-Tour in der Mannheimer SAP Arena am Sonntagabend ließ keinen Zweifel daran, dass der 25-Jährige zu den angesagtesten Popstars des Landes gehört. Dabei wurde der Mann mit der Panda-Maske den Erwartungen seiner überwiegend jugendlichen Fans vollauf gerecht: Mit "Hi Kids" an zweiter Stelle brachte er die Stimmung in der mit 7000 Besuchern zu etwa drei Vierteln gefüllten Halle erstmals zum Brodeln.

Große Fahrt nahm das Konzert nach etwa 40 Minuten auf, als Cro mit "Du" und "Einmal um die Welt" zwei seiner ersten und bekanntesten Hits anstimmte. Nach 14 Titeln hielt die Dramaturgie des Abends einen besonderen Kniff parat, verließen Orchester und Band die Bühne und übergaben diese dem krachenden Gangster-Auftritt von Cro mit seinen Gast-Rappern Teesy und Dajuan.

Alleine acht Songs standen auf der Zugabe-Liste, darunter die fast schon rührenden Stücke "Lange her", "Rennen" und "Melodie". "Bad Chick" ließ Cro hauptsächlich von Posaune und Kontrabass begleiten - musikalisch eine der stärksten Ideen des ansonsten in dieser Hinsicht eher voraussehbaren Abends. Im Finale leiteten Orchester und Band eine Swing-Version des Pras-Hits "Ghetto Superstar" in Cros allerersten Hit "Easy" über - Schlusspunkt eines gelungenen Party-Abends. rüo