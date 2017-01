Helen Schneider im Capitol

Wenn Popstars Rückschau halten, drücken sie meist mit den Hits von damals auf die Taste, mit der man große Emotionen abruft. Nicht so Helen Schneider. Sie ging im Mannheimer Capitol jetzt einen anderen Weg - und begeisterte hier mit einer ungewöhnlichen Show in einem nahezu komplett gefüllten Parkett um die 300 Zuschauer.

Helen Schneider? Ja, zwei Jahre vor Nenas "99 Luftballons" hatte sie 1981 mit "Rock'n'Roll Gypsy" einen Top-Ten-Hit und sang im Duett mit Udo Lindenberg. Und jetzt tritt blitzartig erwartungsvolle Stille ein, als eine strahlend schöne Lady mit leuchtenden Augen die Bühne betritt.

Schon im leise schwebenden Eingangssong "Dreamtime" singt sie von Träumen und Erinnerungen, das Thema durchzieht den gesamten Abend, den Jo Ambros facettenreich an der Akustikgitarre begleitet.

Kein Oldie also, sondern ein neues Stück, erklärt sie gleich danach in charmantem Deutsch-Englisch-Gemisch dem Publikum, das sie ihrer "unseligen Tendenz zum Meckern" verdankt. Sie klagte so lange darüber, dass es keine passenden Lieder für eine Frau ihres Alters gäbe, bis ihr musikalischer Begleiter Jo Ambros ihr die Melodien komponiert und ihre Sandkastenfreundin Linda Uruburu ihr die Texte für ein komplettes Abendprogramm, für eine CD, geschrieben hatten.

Wenn Helen Schneider neue Wege geht, dann mit voller Konsequenz, so viel wird aus ihren sympathischen, aber leicht ausufernden Überleitungen deutlich. Kein "Rock'n"Roll Gypsy" also, keine Hommage an ihre Musical-Erfolge "Cabaret" und "Sunset Boulevard" - heute Abend ausschließlich "Collective Memories", wie sie dieses Projekt betitelt.

Doch die Idee funktioniert - es entfaltet sich ein Abend aus einem Guss, mit Liedern der leisen Töne und Geschichten, die anrühren, mit einer großartigen Sängerin, die stimmlich überzeugend zwischen Pathos, nicht unterzukriegender Lebensfreude und zartem Mitgefühl wechseln kann.

So besingt sie im optimistischen "Light Years Away" die Tagträume eines Mädchens, das sich in einen hell leuchtenden Sommertag hineindenkt. Einen schaurig-schönen Spukwalzer zelebriert Schneider in "I'll See You Once Again", in dem ihre verstorbenen Freunde und Verwandten als Geister zu ihr zurückkehren. Und in "Tell Me Why" nimmt sie ihre eigene Alters-Vergesslichkeit auf die Schippe.

Vor allem aber begeistert Helen Schneiders Bühnenpräsenz, die sie über zwei Stunden erstrahlen lässt, die Intensität, die jedem gesungenen Wort Gewicht und Gefühl verleiht, bis zur gefeierten Zugabe "Poem's Half Written", die ihr Lebensmotto noch einmal auf den Punkt bringt: Gib niemals auf!