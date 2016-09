Vorfahrt für junge Darsteller

"Kein Sinn", sagt Tschick, wenn ihm etwas komisch vorkommt. Und das ist oft der Fall, denn nicht nur kommt der offenbar angetrunkene Junge "aus den Weiten Russlands", wie der Lehrer (Udo Samel) meint, als er ihn seiner neuen Klasse vorstellt. Er, der eigentlich Andrej Tschichatschow heißt, ist 14 Jahre alt, und da wirkt eben einiges merkwürdig. "Assi" nennen Mitschüler den, na ja: nachlässig Gekleideten. Und der Lehrer setzt ihn neben den "Psycho" genannten Maik Klingenberg, einen weiteren Außenseiter, der die Geschichte erzählt, der mit Tschick ausreißt und der, wenn sie Besonderes erleben, mit ihm übereinstimmend nur knapp sagt: "Wahnsinn".

Die Geschichte - das ist eben "Tschick", der unter anderem mit dem Heidelberger Brentano-Preis ausgezeichnete Roman des früh verstorbenen Autors Wolfgang Herrndorf. Das über zwei Millionen mal verkaufte und vielfach übersetzte Buch wurde Schullektüre und hat Jugendliche wie Ältere gleichermaßen begeistert. Eine Geschichte von Freundschaft und Zusammenhalt in einer immer weniger auf Zusammenhalt setzenden Zeit ist es, eine Geschichte, die Mut macht, weil sie zeigt, wie sich auch in schwierigen Verhältnissen Menschlichkeit, Mut und Humor erhalten lässt und Jungen selbstständig zu werden vermögen. Und natürlich ist es eine Geschichte mit eigenem Erzählton, die - wie einige Jahre zuvor mit weniger Recht Benjamin Leberts "Crazy" - mit Salingers klassischem "Fänger im Roggen" verglichen wurde. Kein Wunder also, dass die Verfilmung mit Spannung erwartet wurde.

Auf der "Schönheitsfarm"

Maik verbringt die Ferien allein im schicken Einfamilienhaus, denn die Mutter (Anja Schneider) besucht die "Schönheitsfarm", geht also in eine Entzugsklinik, während der Vater (Uwe Bohm) auf "Dienstreise" weilt, sich also mit der Geliebten erholt. Maik liegt im Pool, da taucht Tschick auf, im "geliehenen" blauen Lada. So kommen sie sich näher. Und zu diesem Zeitpunkt weiß man auch schon, wie es endet. Denn wie der Roman, so beginnt auch der Film: Schweine laufen grunzend auf einer Fahrbahn, ein Viehtransporter liegt auf der Seite, und der Erzähler, Maik, schleppt sich blutverschmiert davon, während sich hinten Blaulicht und Sirenen nähern. Dann liegt Maik da und erinnert sich in einer Rückblende, wie es zu all dem kam.

Der von Fatih Akin inszenierte Film bleibt überhaupt sehr nah am Buch. Der seit seinem Berlinale-Gewinner "Gegen die Wand" weithin geschätzte Akin drehte ihn unter erschwerten Bedingungen. Zunächst war David Wnendt als Regisseur vorgesehen, sagte aber aus Termingründen wieder ab. Als dann Akin, der früh auf Herrndorfs 2010 veröffentlichten Roman aufmerksam geworden war, die Filmaufgabe übernahm, musste es flott gehen. Für Akin Typisches wird man deshalb in dem Film nach Lars Hubrichs Drehbuch nicht viel finden.

Längen schätzt dieser Regisseur eigentlich, gerade im Kontrast zu temporeicheren Sequenzen, aber hier geht alles mit Tempo vonstatten. Das 90-Minuten-Maß war in dem vom Fernsehen mitproduzierten Film wohl vorgegeben. Immerhin: Einiges, was es nicht vom Buch in die Endfassung schaffte, wie die recht wichtige Frau im BMW, findet sich in einem reizvollen Comic am Schluss wieder, der den Abspann untermalt. Der Filmroutinier Hark Bohm stand Akin als künstlerischer Berater zur Seite. Ob man sich deshalb stark an dessen Jugendfilmklassiker "Nordsee ist Mordsee" erinnert fühlen kann? "Tschick" ist souverän inszeniert, der Film punktet mit Witz und pointierten Dialogen. Aber eine besondere filmische Handschrift zeigt sich darin eher nicht. Zuweilen wirken die Bilder von Akins Stammkameramann Rainer Klausmann so kalt und klar wie bei Stanley Kubrick, dann erinnert die Optik wieder nur an Komödienstandardware.

Dass der Film dennoch wie der geklaute Lada, mit dem die Ausreißer in die "Walachei" wollen und durch ostdeutsche Weiten irren, zumeist rund läuft, liegt besonders an den jugendlichen Hauptdarstellern. Tristan Göbel, der schon kleinere Rollen spielte, sowie der erstmals vor einer Kamera agierende Anand Batbileg bringen buchstäblich ansteckende Frische ins Spiel - und wirken stets so, wie die vorgestellten Jungen wirken müssen: eigensinnig, oft überfordert und doch unerschütterlich in ihrer positiven Vitalität. Sehenswert ist dieser Film nicht zuletzt ihretwegen.

Thomas Groß