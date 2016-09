Van Morisson: "Das sind lauter Verbrecher!"

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass der kleine, korpulente Mann einem deutschen Magazin gesprochen hat. Nicht, weil er etwas gegen das Land hätte, in dem er sich in den frühen 60ern (mit den Monarchs) unter anderem in Heidelberg seine ersten musikalischen Sporen verdiente, sondern weil keine Interviews mag.

Ihn trotzdem vors Mikrofon zu kriegen, ist ein echtes Geduldspiel - mit dubiosen Managern, die vorab eine Art Sondierungsgespräch am Telefon führen, einem einzureichenden Fragenkatalog, mehreren kurzfristig angesetzten wie wieder abgesagten Gesprächsterminen, langen Phasen eisigen Schweigens und dann - urplötzlich - einem Treffpunkt: An einem Montag im Culloden Hotel Belfast. Ein 5-Sterne-Golfresort, wo er regelmäßig im Ballsaal auftritt.

Doch an besagtem Montagmorgen ist "Van The Man" eher auf Konfrontation gebürstet. Der 71-Jährige trägt eine schwarze Lederkappe samt Lederjacke zu verspiegelter Sonnenbrille, rosa Poloshirt und Jeans, ist hektisch und extrem in der Defensive. Keiner, mit dem man einen netten Plausch bei einer Tasse Tee hält, sondern jemand, der sich eher wie bei einem Zahnarzttermin fühlt - und nur widerwillig gute Miene macht. "Ich bin hier, um über mein neues Album zu reden", stellt er gleich zu Beginn klar, und ob man ihn, der gerade zum Ritter geschlagen wurde, nun "Sir" nennt oder nicht, sei ihm so etwas von egal. Ein netter Einstieg.

Doch zum Glück kommt er schnell wieder runter, nachdem ihm der Besuch aus Germany ein bisschen Honig um das Doppelkinn schmiert. Eben mit der Frage, ob er wirklich der ewig schlechtgelaunte, humorlose alte Sack wäre, als der er immer beschrieben wird. Auf dem Album finden sich schließlich Songs wie "Let It Rhyme", "Too Late" oder "Going Down To Bangor", in denen er richtig witzig und sympathisch anmutet.

"Ein guter Punkt", rumpelt er im heftigen Akzept los. "Das ist ein Image, das mir in den 70ern von Journalisten verpasst wurde, die mit mir und meiner Art nicht zurechtkamen oder die mich einfach nicht verstanden haben. Dass hat sie dazu veranlasst, mich bei jeder Gelegenheit zu dissen und irgendwelche Mythen in die Welt zu setzen. Eben wie unmöglich ich wäre, wie schlecht ich andere behandle und dass ich Journalisten hasse. Nein, das tue ich nicht. Und es hat mich so verletzt, dass ich mich komplett zurückgezogen habe."

Ist Morrison erst einmal richtig warmgelaufen, kommt er gleich zu seinem Lieblingshass-Thema: die Musikindustrie, die ihn ein Leben lang beschissen und ausgebeutet und Platten gegen seinen Willen veröffentlicht habe, ihn mehrfach ohne einen Cent im Regen stehen ließ. "Das sind alles Verbrecher", presst er mit kehligem Lachen hervor.

"Die Leute da draußen können sich gar nicht vorstellen, was ich in den letzten 50 Jahren mitgemacht habe - das ist eine Seite, von der sie nie etwas erfahren. Eben wie schwer es ist, in dieser Branche zu überleben und sich Respekt zu verschaffen. Es ist ein permanenter Kampf. Und das bis heute, weil die großen Labels gar nicht mehr daran interessiert sind, neue Musik von einem Künstler meines Alters zu veröffentlichen."

Und weiter geht die Schmährede: "Die wollen am liebsten nur noch den Backkatalog verwalten und fertig aus. Mehr interessiert sie gar nicht. Was traurig ist. Gerade für einen Mann wie mich, der eine fast deutsche Arbeitsethik besitzt. Sprich: Ich kann gar nicht anders als Songs zu schreiben und sie zu performen. Das ist mein Job, und den gebe ich nicht auf, weil ich mir das schlichtweg nicht leisten könnte. Außerdem habe ich noch so viel Material im Archiv, das ich veröffentlichen will."

Was auch bedeutet, dass er ein Gefangener seiner selbst ist, wohl nie in Rente gehen wird, sondern bis ans Ende aller Tage weitermachen muss. "Ich bin verdammt", lacht er. "Ich werde niemals lebend aus dieser Nummer rauskommen. Dabei wäre ich viel lieber Tierarzt und würde nur am Wochenende Musik machen."

"Keep Me Singing" ist ein Album, das nicht einfach nur das mittlerweile 36. seiner Karriere ist, sondern auch eine Art Werkschau - mit allem, wofür er steht und was ihm immer noch Spaß macht: Jazz, Blues, Soul und Rythm 'n' Blues. "Das ist das Spannungsfeld, in dem ich mich auskenne", setzt er zum Finale des Gesprächs an. "Aber jetzt habe ich noch einen Termin. Die Stadt will mir irgendeinen Preis verleihen - als ob es nicht reicht, zum Ritter geschlagen zu werden. Fängt einer damit an, ziehen alle anderen nach. Was soll man machen?" Er atmet noch einmal kräftig durch und verabschiedet sich dann. Merke: Es ist nicht leicht, Van Morrison zu sein.

(Von unserem Mitarbeiter Marcel Anders)