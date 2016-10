Auf der Suche nach dem Licht

Zu Besuch bei Meister Leonard Cohen (l.): unser Autor Christof Graf. © Graf

Der kanadische Rockpoet Leonard Cohen wurde gerade erst 82 Jahre alt, da veröffentlichte er auch schon (am vergangenen Freitag) sein 14. Studio-Album. "You Want It Darker" wurde von Cohens Sohn Adam (44) produziert und stand zunächst nicht unter dem besten Stern.

Die Szene machte sich große Sorgen um den kritischen Gesundheitszustand des "Titans der Worte". Daher luden Leonard und Sohn Adam Cohen nach Beverly Hills, Los Angeles, in die dortige "Residence Of Canada". Die Cohens parlierten vor wenigen geladenen Gästen und ausgewählten Medienvertretern über neues Liedgut und altes Leben, über die "Suche nach dem Licht" und wie es ist, im "Schatten des Vaters" zu stehen. Wir waren dabei.

Aber zunächst einmal interessierte, wie es dem Altmeister gesundheitlich geht. Der nahm neben seinem Sohn auf einem Barhocker Platz und entschuldigte sich für die kleine "Überreaktion", als er im Vorfeld sagte: "Ich bin bereit zum Sterben". Songs wie "Leaving The Table" und Zeilen wie "I'm ready, my Lord" und der grundsätzliche Album-Titel "You Want It Darker" schufen viel Raum für Spekulation. Anwesende sprachen vom "Schwanengesang" einer Legende und fühlten sich an David Bowie erinnert, als der zwei Tage nach der Veröffentlichung von "Blackstar" im Januar 2016 verstarb.

Es geht ihm wieder besser

Doch Leonard Cohen wirkte sehr aufgeräumt. "Ich beabsichtige für immer zu Leben, mindestes aber 120 Jahre alt zu werden." Trotz Gehstock wirkt der 82-Jährige im schwarzen Anzug, Krawatte und grauen Hemd recht cool. Geradezu eloquent gibt er sich im Pressegespräch in Anwesenheit seines Sohnes Adam, der nicht nur das Cover-Foto schoss, sondern auch das gesamte Album produzierte. "Rauchen tut er nur gelegentlich", erzählt Adam Cohen über die Tatsache, dass sein Vater seit seinem 80. Geburtstag wieder mit dem Rauchen begann, nachdem er es auf Anraten seiner Ärzte 2003 aufgegeben hatte. "Mein Vater hat ein schmerzhaftes Rückenleiden, und die Ärzte verschrieben ihm Opiate, die er nicht vertrug. Sie schlugen aufs Herz und er verlor Gewicht. Jetzt geht es ihm wieder besser."

Adam Cohen hatte nie das Gefühl, im Schatten seines Vaters zu arbeiten. "Es war, als hätte ich darauf gewartet, mit meinem Vater etwas gemeinsam machen zu dürfen, denn es ist ein Privileg, mit der Leistungsfähigkeit eines Künstlers seines Ausmaßes konfrontiert zu werden. Manche der Songs gibt es schon über zehn Jahre, sie ruhten im Archiv und wurden dann wie ein Rohdiamant poliert." Adam Cohen, selbst Musiker (vier Alben), versuchte, den Vater so schmerzfrei wie möglich zu halten." Der Vater-Sohn-Beziehung tat es gut, wie beide diese nunmehr auch "künstlerisch gewachsene" Beziehung beschreiben, "Du willst es dunkler haben?", fragt Cohen beim Titelsong und gibt mit den Worten "dann löschen wir die Flamme" die Antwort - Ausdruck von Cohens vielzitiertem schwarzem Humor, der auch für den koketten Umgang mit dem Tod in Songs wie "Leaving The Table" zum Ausdruck kommt.

Tod, Liebe (Frauen) und Religion waren schon immer die Themen um das Lebenswerk Cohens. "Ich begab mich einfach nur auf die Suche nach dem Licht, als mein Vater in der dunklen Phase stand, als ich mich auf das konzentrierte, was dieses aktuelle Album zum Ausdruck bringen sollte: die sakrale Strahlkraft von Leonard Cohens Wortgut und Stimme."

Den Nobelpreis für Bob Dylan kommentierte Leonard Cohen mit den Worten, "es ist, als würde man auf den Mount Everest ein Schild anbringen, auf dem steht: höchster Berg." Sein Verhältnis zu seiner jüdischen Religion hat sich nicht verändert, obwohl er sich "nicht als religiösen Menschen" bezeichnet, so Leonard Cohen. "Die biblische Landschaft ist mir sehr vertraut, sie gibt mir Referenzpunkte im Leben und in Liedern."

Wichtige Fragen, etwa ob dies das letzte Album von Leonard Cohen war, beantworte Cohen Senior auch selbst: "Ich bin sehr langsam. Aber es wird wohl noch ein Buch und eine orchestrale Platte mit Patrick Leonard geben. "Eine Tournee eher nicht", so Adam Cohen. "Vielleicht noch das eine oder andere Konzertereignis in Nordamerika." (chraf)