Düstere Zukunftsvision: Don DeLillos neues Buch

Von unserem Mitarbeiter

Frank Dietschreit

Minus zweihundertdreiundsiebzig-Komma-eins-fünf Grad Celsius: der absolute Nullpunkt, beschrieben von einem Physiker namens Kelvin. Diese Temperatur, genannt "Null K", ist für die "Kryostase" ideal. Menschen, die genügend Geld und die Sehnsucht nach ewigem Leben haben, werden auf diese Weise in einen Kälteschlaf versetzt, konserviert für eine Zukunft, in der ihre Krankheiten und Leiden heilbar sind.

Don DeLillo – Spätzünder und ewiger Nobelpreiskandidat? Nobelpreiskandidat: Mit Haruki Murakami, Philip Roth, Adonis oder Thomas Pynchon verbindet Don DeLillo, dass in konstanter Regelmäßigkeit seit vielen Jahren im Oktober als Kandidat für den Nobelpreis für Literatur gehandelt wird.

Herkunft: Don DeLillo wurde am 20. November 1936 in New York City als erstes Kind italienischer Einwanderer geboren und wuchs in einem italoamerikanischen Viertel der Bronx auf. Sein Vater war Versicherungsvertreter. Sein späteres Einzelgängertum führte der katholisch erzogene DeLillo auf seine "laute Kindheit" zurück, "in der ich nie allein war" ("Die Zeit").

Studium und Debüt: DeLillo fing erst als Erwachsener an, Bücher zu lesen. Nach dem Studium der Theologie und Philosophie (1954-1958) und dem Berufseinstieg als Werbetexter legte er 1971 seinen ersten Roman "Americana" vor. Seitdem folgten 14 weitere Bücher, darunter die gewaltige "Unterwelt" (auf Deutsch 976 Seiten).

"Null K": Roman. Deutsch von Frank Heibert. Kiepenheuer & Witsch, Köln. 280 Seiten, 20 Euro. dms

Sie werden für unbestimmte Zeit aus dem Leben genommen und mithilfe komplizierter Methoden frisch und fit gehalten für ein neues Erwachen in einer hoffentlich besseren Welt ohne Kriege und Katastrophen. Der Tod ist nur noch etwas für die Armen. Denn natürlich können sich allein die Reichen in dieses geheime und schwer bewachte Forschungslabor irgendwo in den Weiten einer ehemaligen Sowjetrepublik einkaufen. Sich dort, bei schwachem Rest-Bewusstsein und implantierten Informations-Chips, auf die Ewigkeit freuen. Doch beruht unser Dasein nicht eigentlich darauf, dass wir sterblich sind, dass wir dem Leben einen Sinn geben und im Hier und Jetzt glücklich sein wollen?

In seinem Roman "Null K" entführt uns Don DeLillo in die existenziellen Abgründe und philosophischen Hinterhalte einer Menschenfabrik. Der amerikanische Autor hat mit seiner Literatur stets dem Zeitgeist den Puls gefühlt, über Macht und Mord ("Sieben Sekunden") fabuliert, über Gier und Geld ("Cosmopolis") und das beschädigte Individuum in Zeiten des Terrors ("Falling Man") geschrieben. Jetzt entwirft er eine ebenso faszinierende wie erschreckende Dystopie, angesiedelt in einem Niemandsland zwischen Heute und Morgen.

Ekel vor Forschungs-Brimborium

Wie immer wieder macht er das auf knappem, konzentriertem Raum. Die weitschweifigen, ziegelsteindicken Romane seiner US-Kollegen sind, sieht man einmal von seinem Hauptwerk "Unterwelt" von 1996 mit fast 1000 Seiten ab, seine Sache eher nicht. Gerade der reifere DeLillo liebt eher das atemlose Stakkato von Gedanken und Sätzen, die Andeutung, die den Leser ins Weite und Offene führt - meisterhaft umgesetzt etwa in "Cosmopolis". Und das postmoderne Erzählen, das - im Fluss einer von Zeitsprüngen aufgebrochenen Handlung - immer auch gleichzeitig die Bedingungen und Möglichkeiten der Literatur mitdenkt.

Ross Lockhart, Mitte sechzig, ist Milliardär und auf der Suche nach dem ewigen Leben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für Artis Martineau, seine todkranke zweite Frau. Bevor er sich in den Kälteschlaf verabschiedet, will Ross seinem Sohn aus erster Ehe, Jeffrey, die Zukunftsmaschine zeigen und ihm seine Träume vom Wieder-Erwachen in der besten aller Welten schmackhaft machen.

Doch Jeffrey, er ist der Erzähler des Romans, ekelt sich vor dem wissenschaftlichen Brimborium der Menschenzüchter, er ängstigt sich vor dem gefängnisartigen Labor und findet die Bewusstseins-Manipulationen der Zukunfts-Terroristen, die sich für Auserwählte und gottesgleiche Schöpfer halten, einfach nur zum Kotzen. Jeffrey ist der typische sympathische Loser, der nichts auf die Reihe bekommt, seinen machtgeilen Vater zutiefst hasst und zugleich abgöttisch liebt.

Ihre Debatten über die Mühsal des Alltags und die Perspektiven des ewigen Lebens rühren nicht nur am Kern menschlicher Existenz, sie führen uns auch die Tragik und Dramatik einer hoch explosiven und spannenden Vater-Sohn-Beziehung vor Augen. Als Jeffrey erzählt, wie elend seine Mutter, Madeline, gestorben ist, fragt Ross interessiert: "Wo war ich, als das passierte?" "Du warst auf dem Titel von ,Newsweek'", antwortet ein vom stets abwesenden Vater zeitlebens gedemütigter und genervter Sohn.

Während Vater und Sohn noch ihre Kämpfe austragen und darüber streiten, ob man nicht die Widrigkeiten des Lebens aushalten und gestalten sollte, statt auf eine ungewisse, Zukunft zu hoffen, ist Artis bereits im Kälteschlaf. In einem waghalsig experimentell eingeschobenen Kapitel lauschen wir den Gedanken der untoten Frau: "Ich glaube ich bin jemand. Was heißt das zu sein wer ich bin. Aber bin ich wer ich war."