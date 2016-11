Autor Hanns-Josef Ortheil wird 65 Jahre

Vereint literarischen Anspruch mit Unterhaltsamkeit: Hanns-Josef Ortheil. © dpa

Von unserem Mitarbeiter

Peter Mohr

"Oasen sind Räume oder Schutzzonen, die ich während eines Jahres oft mehrmals aufsuche. Mit ihnen verbinde ich lange zurückliegende Erlebnisse, an die ich mich gern erinnere", heißt es beinahe programmatisch im neuem Band "Was ich liebe und was nicht." Hanns-Josef Ortheil lädt den Leser geradezu ein, an seinem Leben teilzunehmen, ihn in privateste Bereiche zu begleiten, an Vorlieben und Abneigungen zu partizipieren.

Seine große Affinität zur Musik und seine Reiseleidenschaft nehmen einen großen Teil des Bandes ein, dessen Tonfall zwischen lockerer Plauderei und ambitioniertem Essay changiert. Kinobesuche, Streifzüge durch Museen und Galerien werden intelligent unter die Lupe genommen. Ortheil, dessen Buch passend zu seinem heutigen 65. Geburtstag erscheint, eröffnet dem Leser allerdings auch manch unbekannte Facette aus seinem Leben - so seine Liebe zur Fotografie.

"Das Fotografieren begann, weil ich nicht zeichnen konnte", berichtet er über seine Anfänge. Heute drücken Fotos für ihn den Wunsch nach Nähe aus, das Verlangen, etwas nah an sich heran holen zu wollen. "Fotografieren ist eine libidinöse Eroberung der Zeit. Filmen und alte Filme anschauen ist eine Begegnung mit dem eigenen, bald für möglich gehaltenen Sterben."

Ortheil philosophiert über die Kunst des Briefeschreibens, erklärt seine Abneigung gegen das Telefonieren und lässt uns wissen, dass Mails das ideale Kommunikationsmedium sind, um den Alltag zu organisieren. Es gibt in diesem Band aber auch allerlei Belanglosigkeiten. Wir erfahren, dass Ortheil bei Restaurantbesuchen weder Aperitif noch Mineralwasserflaschen goutiert und begleiten ihn beim Fliegenkauf in einem Textilgeschäft. Ja, das liest sich manchmal etwas selbstverliebt, aber es ist (wie fast immer bei diesem Autor) wunderbar formuliert.

Aus der Generation der Nachkriegsgeborenen zählt Ortheil fraglos zu den versiertesten, vielseitigsten und produktivsten Autoren. Mit seiner sprachgewaltigen, im 18. Jahrhundert angesiedelten Künstler-Romantrilogie (1998-2000 erschienen) hat der gebürtige Kölner Kritik und Leser gleichermaßen fasziniert. Vieles aus den jüngeren Büchern entstammt Ortheils eigener Vita: das introvertierte Kind, das verstummte und erst im Alter von sieben Jahren richtig zu sprechen begann, das dann ein großes musikalisches Talent offenbarte, aber wegen chronischer Sehnenscheidenbeschwerden die angestrebte Pianistenkarriere aufgeben musste.

"In der Einsamkeit des Westerwaldes habe ich auf dem elterlichen Bauernhof meines Vaters das Sprechen gelernt", erklärte Ortheil in einem Interview. Seine Mutter, die in der Nachkriegszeit vier Kinder verloren hatte, war irgendwann verstummt. Und mit drei Jahren stellte auch Ortheil das Sprechen ein. In der Figur des Johannes Catt aus "Die Erfindung des Lebens" (2009) spiegeln sich die wechselvollen Kinder- und Jugendjahre des Autors, der seit 2003 als Professor für kreatives Schreiben an der Uni Hildesheim tätig ist.

"Ich war geradezu besessen davon, in unserer hyperkommunikativen Zeit einen Roman über das Schweigen und die Stille zu schreiben", berichtet Ortheil über seine Motive für den Roman "Liebesnähe" (2011). Ein Buch, das so ganz und gar nicht in unsere schnelllebige Zeit passte und eine völlig neue Dimension des zeitgenössischen Liebesromans eröffnete. Man meint, dieser Roman sei nicht geschrieben, sondern komponiert - mit einer ganz sanften, fast stillen Tonfolge.

Mit "Liebesnähe" hat Ortheil nach "Die große Liebe" (2003), und "Das Verlangen nach Liebe" (2007) seine Liebesroman-Trilogie abgeschlossen und ein flammendes Plädoyer für die Erotik der Stille vorgelegt. Der schönste, fantasievollste und emotionalste Liebesroman der letzten zehn Jahre. In den autobiografischen Bänden "Moselreise" (2010) und "Berlinreise" (2014) hat Ortheil seine Kindheitserinnerungen und seine Reiseleidenschaft auf anspruchsvolle, aber unterhaltsame Weise vereint. Über Oasen und Schutzzonen, über private Rückzugsgebiete hat er sehr häufig geschrieben. Immer dann mit besonderer Intensität, wenn er seine eigene Vita im Blick hatte.