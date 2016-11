Tanzen am Rande der Abgründe

Je später der Abend desto besser wurde die The-Cure-Ikone Robert Smith. © Enrico Sauda

Jörg-Peter Klotz

Das Programm des Stuttgarter Konzerts vom Vorabend liest sich wie eine Hitparade der 80er Jahre, in der Frankfurter Festhalle haben The Cure aber weniger Lust auf eine Ü50-Wave-Party. Entgegen der gern verbreiteten These, visuell aufwendig programmierte Arena-Shows böten keinen Raum für Flexibilität, krempeln die Briten die Setliste komplett um: Nichts bleibt an seinem Platz, 13 neue Lieder werden eingebaut, mit "Shake Dog Shake", "alt.end" und "All I Want" eröffnen eher entlegene Nummern den Abend.

Wo in Stuttgart das Bestseller-Album "Disintegration" (1989) fast komplett zelebriert wurde, gibt es in Frankfurt in der ersten von drei Zugaben einen Mini-Schwerpunkt mit Songs von "Seventeen Seconds" (1980). Bei "A Forest" ist im Innenraum flächendeckend der New-Wave-typische Tanzstil zu besichtigen, bei dem sich der Oberkörper mehr bewegt als die Beine. Erst danach regnet es Superhits von "Pictures Of You" oder "Lullaby" bis "Friday I'm In Love", "Boys Don't Cry", "Close To Me" und "Why Can't I Be You?".

Robert Smith taut immer mehr auf

Wobei vor allem der von Anfang an gut aufgelegte Smith mit jeder Minute mehr in Fahrt kommt. Der Sänger, Gitarrist und Songwriter stand nie im Verdacht, ein Modellathlet oder Asket zu sein. Trotzdem dreht er gesanglich gegen Ende der zweieinhalbstündigen Show immer mehr auf, so dass sich seine unverkennbare Stimme deutlicher aus dem laut und zu mittig abgemischten Sound abhebt. "Lullaby" interpretiert der 57-Jährige gestenreich, und tanzt sogar - der tosende Jubel will kein Ende nehmen. Was den im Prinzip scheuen Frontmann noch extrovertierter agieren lässt. So schaukeln sich Musiker und Publikum gegenseitig hoch.

Die Song-Auswahl mag insgesamt anspruchsvoller ausfallen und weniger Gassenhauer enthalten als in Stuttgart. Die rund 10 000 Fans in der Festhalle feiern das Postpunk-Quintett um Sänger Robert Smith und Bassist Simon Gallup trotzdem mit der gebotenen Mischung aus Ehrerbietung und totaler Euphorie.

Beides ist angebracht. Denn The-Cure-Konzerte sieht man nach wie vor nicht alle Tage und bei Licht betrachtet sind die düster-romantischen Pop-Ikonen so etwas wie die Beatles der 80er: Dazu macht sie nicht nur ihr enormer Ausstoß an Klassikern in diesem Jahrzehnt, The Cure sind auch eine Manifestation des Zeitgeists. Die rebellische Energie des Punk wurde zwischen der Perspektivlosigkeit unter dem Thatcher-Regime und Kommerz-Stadionrock aufgerieben. Aus Wut wurde Angst - vor dem Dritten Weltkrieg, Nuklearkatastrophen, Waldsterben.

Den Soundtrack zum Tanzen an diversen Abgründen, auch seelischen, lieferte Smith. Und schaffte dabei das klassische Kunststück des Pop, Teenagern mit Außenseitergefühlen das Gefühl zu geben, in einer Welt voller verständnisloser Eltern, Lehrern, Phil-Collins- oder Bon-Jovi-Fans nicht allein zu sein. Und trotz allem Spaß haben zu können. Dank seinem exzellentem Songwriting wurden The Cure auch zum Massenphänomen. Dass sie heute anders als Depeche Mode nicht mehr weltweit in Stadien spielen (und selbst die Festhalle nicht komplett ausverkauft ist), mag daran liegen, dass ihre letzte Platte "4:13 Dream" von 2008 datiert und man wegen neuer Songs wie "Step Into The Light" die Bandgeschichte nicht groß umschreiben muss. Oder ihr enormer Einfluss auf Gothic-Modeträger lässt sie noch immer irgendwie extrem wirken. Obwohl man unter den Konzertbesuchern kaum "Schwarzkittel" sieht.

Auch auf der Bühne ist Smith der Einzige, der diesen Stil noch mit Make-Up und Haarspray kultiviert. Gallup trägt zur charakteristischen Psychobilly-Tolle sogar Blue-Jeans. Der altgediente Keyboarder Roger O'Donnell, Drummer Jason Cooper und Gitarrist Reeves Gabrels könnten in jeder Normalo-Band der Welt spielen - nicht nur optisch: Der Schlagzeuger und der über David Bowies Band Tin Machine bekannt gewordene Saitenvirtuose bringen sogar Spuren des einst so verpönten Stadion-Rock ins Spiel - mit vereinzelten Soli, Riff-Intros und oft sehr wuchtigen Rhythmen. Das macht auch eher atypische Rock-Epen wie "From The Edge Of The Deep Green Sea" und das erschreckend zeitlose Antikriegslied "One Hundred Years" zu Erlebnissen, noch übertroffen vom "Give Me It", das wie ein Metal-Gewitter mit Stroboskop-Blitzen über die Zuschauer hereinbricht. So zeigt sich: Anno 2016 sind The Cure eine stinknormale Spitzenband.