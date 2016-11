Von zauberhaften Wesen

Der Blick ist in die Ferne gerichtet, doch fündig kann Celina (Verónica Gerez) im Film "How most Things work" nur in sich selbst werden.

Thomas Groß

"Wedding Doll" des israelischen Regisseurs Nitzan Gilady erzählt solch eine Geschichte. Im Zentrum steht ein bezauberndes Wesen, Hagit (Moran Rosenblatt), Anfang zwanzig, hübsch und ansteckend lächelnd.

Feine Püppchen fertigt sie aus Papier und Pappe, Hochzeitspüppchen mit Schleier, denn so sieht Hagit, die in einer Klopapierfabrik aushilft, sich selbst und ihre Zukunft. Dagegen steht aber die Gegenwart, denn die junge Frau ist geistig zurückgeblieben und wird von ihrer besorgten Mutter nicht nur behütet, sondern auch stark eingeschränkt. Also kämpft Hagit um ein Stück Freiheit und geht mit ihrer offenen Art auch Risiken ein. Dass dieser Film nicht nur poetische Momente aufweist, sondern auch Dramatik, versteht sich fast von selbst. Ebenso, dass er nicht so märchenhaft enden kann, wie es sich Hagit erträumt.

Ein positives Gefühl hinterlässt der Film schon deshalb, weil er gekonnt die Balance hält zwischen einem genauen Blick für die soziale Wirklichkeit und menschliche Beziehungen sowie dem Sinn für die Poesie des Alltags. Zudem belegt der Film natürlich die alte Truffaut-Weisheit, wonach Kino bedeute, schöne Frauen schöne Dinge tun zu lassen. Ganz ähnlich ist das bei "How most Things work" des argentinischen Filmemachers Fernando Salem. Celina (Verónica Gerez) heißt die entsprechende Figur hier, lebt in der Provinz und beschließt nach dem Tod ihres Vaters, beruflich in dessen Fußstapfen zu treten - als Lexikonvertreterin. Man ahnt, dass das nicht so leicht fällt in der ärmlichen, dünn besiedelten Gegend.

Suche nach den Wurzeln

Eigentlich geht es hier ja auch nicht nur um Kundensuche, sondern um die Suche nach sich selbst. Wie alles (oder nur das Meiste) funktioniert, das will, dem Filmtitel entsprechend, das zu verkaufende Lexikon erklären - und auch Celina fragt es sich und sucht in diesem Melodrama weiter nach ihren Wurzeln und einem Lebensinhalt. Dass man als Zuschauer dem gerne folgt, das gewährleistet auch in diesem Fall vor allem die bezaubernde Hauptfigur.

Weniger poetisch, aber nicht weniger eigenwillig wirkt dagegen ein weiterer Film um eine starke Hauptperson - "Calico Skies", eine US-amerikanische Produktion des gebürtigen Italieners Valerio Esposito.

Stark ist die Figur des Phoenix, der sich wohl schon so manches mal im Leben wieder aufgerappelt hat, vor allem deshalb, weil sie diesen Film fast zur Gänze trägt. Was der Kerl da treibt so allein am Rand der Wüste - man erfährt es nie so ganz. Irgendwelche krummen Geschäfte erledigt er, lebt in den Tag, trinkt, nimmt Drogen und träumt doch noch von einem Aufbruch.

Der Schauspieler Tom Sizemore gibt ihm überzeugend Gestalt, ein Darsteller übrigens, der selbst schon vom "rechten Weg" abkam und seine Figur somit erst recht zu beglaubigen vermag. Filmisch erinnert das zuweilen an David Lynch - und fesselt, gerade weil es sich nicht so leicht auf einen Begriff bringen lässt. Wem das dagegen eher als Nachteil erscheint, der hat vielleicht mehr Interesse an einer Figur wie Daryna, Hauptperson des ukrainischen Beitrags "The Nest of the Turtledove" (das Nest der Turteltaube) von Taras Tkachenko. Hier kommt auch wieder das Politische stärker zum Zuge, denn Daryna ist eine Ukrainerin, die den Großteil des Lebensunterhaltes ihrer Familie als Haushaltshilfe in Norditalien verdient. Ein psychologisches Drama macht der Regisseur daraus, denn Daryna steht alsbald nicht nur zwischen den Kulturen, sondern auch zwischen zwei Männern, was dramaturgisch freilich nicht sehr originell wirkt.

Letztlich dürfte die Jury aber an filmischer Originalität besonders interessiert sein, wenn sie den Träger des "Grand Newcomer Award" kürt, der morgen im Stadthaus N 1 bekanntgegeben wird. Gefallen könnten die filmkundigen Preisrichter auch an "Reykjavik" des Isländers Asgrimur Sverrisson finden, ein Film über einen Filmenthusiasten, der nicht nur seine Liebhabervideothek aufgeben muss, sondern auch in seiner Ehe scheitert; er gibt gleichwohl nicht auf und bleibt, wie so viele Filmhelden vor ihm, ein offener Schüler des Lebens. Immer wieder werden Filme zitiert und das Kino mit dem Leben verglichen. Originell ist das durchaus, genügt sich am Ende aber wohl doch zu sehr selbst. Da kommt man mit politischer Brisanz vielleicht doch weiter.

