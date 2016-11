Mannheim: Michael Volle glänzt als "Tosca“-Gast

Die Liebende und der Bösewicht: Tosca (Tatiana Serjan) und Polizeichef Scarpia (Michael Volle) in der brillanten "Tosca"-Aufführung in Mannheim.

Von unserer Mitarbeiterin

Waltraud Brunst

In Giacomo Puccinis Opernthriller "Tosca" kochen die Leidenschaften; zwischen der eher lyrischen "Bohème" und der eisigen "Turandot" herrscht hier Verismo pur. In Renate Ackermanns kühler Inszenierung von 1994 werden die Emotionen vorrangig durch die Musik transportiert, so auch im ersten Festlichen Opernabend der Saison. In dessen Zentrum, überlebensgroß, diesmal der Opernschurke stand: Michael Volle als skrupelloser Polizeichef Scarpia. Was für ein Sänger! Und was für ein großartiger Schauspieler!

Wir erinnern uns gern zurück an den spätberufenen 30-Jährigen, der hier in Mannheim 1990 die ersten Schritte auf der Opernbühne tat und inzwischen eine Weltkarriere gemacht hat, der im Mozart- wie im Wagnerfach in Salzburg und Bayreuth reüssiert. Und nun auch noch mit einer hinreißenden Italianità aufwartet, die mich erstmals den kühnen Vergleich mit dem legendären Tito Gobbi wagen lässt. Wie zu erwarten, wurde der zweite Akt zum umjubelten Höhepunkt des Abends. Die russische Sopranistin Tatiana Serjan, zweiter Stargast, war zuvor im ersten Akt in der Kirche Sant'Andrea della Valle in ihren Eifersuchtsausbrüchen glaubwürdiger denn als hingebungsvoll Liebende.

Im furiosen Ringen um das Leben ihres Geliebten Mario Cavaradossi im Palazzo Farnese wurde sie von Michael Volle, dessen voluminöser Bariton keine Grenzprobleme zu kennen scheint, zu einer grandiosen Leistung mitgerissen. In ihrer Verzweiflungsarie "Vissi d'arte" und in ihrer letzten Begegnung mit ihrem Mario fand sie dann auch ergreifende Herzenstöne.

Keine leichte Aufgabe für Irakli Kakhidze, Mannheims Neuzugang im Spinto-Fach, neben zwei so exzellenten Darstellern zu bestehen. Zwar gerieten ihm die durchaus anspruchsvollen Arien "Recondita armonia" und "E lucevan le stelle" mehr als respektabel, desgleichen auch die strahlenden "Gloria Vittoria"-Rufe. Von einem differenzierten Rollenporträt ist Irakli Kakhdize gleichwohl noch ein ganzes Stück entfernt.

Stellvertretend für die übrigen Rollenvertreter aus dem Mannheimer Ensemble sei Joachim Goltz erwähnt, dessen perfekt geführter Bariton auch aus der kleinen Rolle des Mesners ein Kabinettstück macht. Chor, Kinderchor und Statisterie profilierten sich in dem monumentalen "Tedeum" im ersten Akt.

Mannheims stellvertretender Generalmusikdirektor Benjamin Reiners entfesselte mit dem glänzend aufgelegten Nationaltheaterorchester instrumentale Pracht, nicht nur in den bisweilen brutalen Klangentladungen (Tedeum, Erschießungsszene), sondern auch in den berückend aufblühenden lyrischen Passagen, etwa zu Beginn des dritten Aktes. Der Applaus war schon zu den Aktschlüssen enorm, am Ende gigantisch, vor allem für Michael Volle.