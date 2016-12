RTL-Benefizshow von Xavier Naidoo am 4. November

Die Söhne Mannheims und Xavier Naidoo setzen ihre Benefizreihe im Rahmen des RTL Spendenmarathons fort: Unterstützt durch die Dietmar Hopp Stiftung und zugunsten der Aktion "RTL - Wir helfen Kindern" und Naidoos Kinderhilfsprojekt Aufwind in Mannheim-Neckarstadt gibt es am 4. November 2017 das 4. RTL-Charity-Konzert in der SAP Arena. "Mit dem Ziel, das RTL-Kinderhaus Aufwind in Mannheim für weitere drei Jahre zu sichern und zusätzlich ein weiteres regionales Kinderprojekt auf Vorschlag und mit Hilfe der Dietmar Hopp Stiftung zu fördern", wie Mitveranstalter LübMedia gestern mitteilte.

Karten gibt es ab sofort unter Telefon 0621/1 81 90 333, www.saparena.de oder www.eventim.de. Dort kosten sie inklusive 5 Euro für den Spendenmarathon zwischen 58.75 Euro und 66,85 Euro plus Gebühren.

Unter dem Motto "Gemeinsam für unsere Kinder" erreichte das erste RTL-Charity-Konzert 2010 in der SAP Arena 10 500 Zuschauer. 2012 und 2015 folgten zwei weitere ausverkaufte Shows mit vielen musikalischen Gästen und 13 000 beziehungsweise 10 800 Besuchern. Wie LübMedia weiter mitteilt, hat "die Mannheimer Allianz für Kinder bis heute 4 082 676 Euro für Kinder in Not in der Rhein-Neckar-Metropolregion sammeln können". Arena-Chef Daniel Hopp wird wie folgt zitiert: "Es ist ein Festival der Freude und des Helfens - wir sind da sehr gerne ein Teil davon." Karten unter 0621/1 81 90 333 oder www.eventim.de (jpk)