Martin Luther im "Mannheimer Morgen"-Interview

Er ist der große Reformator, der Mann, der die Bibel ins Deutsche übersetzt, für ihre massenhafte Verbreitung gesorgt hat und dem Papst mit seinen Thesen ordentlich auf die Nerven ging: Die Rede ist von Martin Luther, dem aus Eisleben im östlichen Harzvorland stammenden Theologen und Prediger. Durch einen glücklichen Umstand gelingt es uns, Luther zu treffen. Der mächtige Mann sitzt im großen Saale über dem Eingang seines Geburtshauses, wo der Satz "Gottes Wort ist Luthers Lehr, Drum vergeht sie nimmer mehr" thront. Es ist eingeheizt. Luther schwitzt, wirkt aber entspannt.

Herr Luther, in den USA regiert bald Donald Trump, in Syrien herrscht immer noch Krieg, fast täglich hören wir von terroristischen Anschlägen, und die rechten Parteien werden in Europa und auch in Deutschland immer stärker. Sind wir, ist Deutschland, ist die Welt noch zu retten?

Martin Luther: Um Deutschland steht es schlecht. Mit Deutschland ist es aus. Die Welt und des Menschen Kräfte nehmen, je länger, je mehr, ab. Es geht auf die Neige. Die Welt ist jetzt so, dass ich schier gar wieder Mönch werden möchte. Das wäre wie in die Wüste laufen und der schändlichen Welt aus den Augen kommen. Warum wird das Wasser so unrein nach dem Baden? Ja, ich hab vergessen, dass Haut und Fleisch von Dreck gemacht sind. Der Mensch ist aus Kot. Aber auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zu Grunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.

Glauben Sie, dass das hilft?

Luther: Hilft eins nicht, so hilft das andere.

Es bleibt Ihnen also bei allem Pessimismus noch ein Rest Zuversicht?

Luther: Alles, was in der Welt erreicht wurde, wurde aus Hoffnung getan. Diese Kunst hat mir der Heilig Geist auf diesem Turm eingegeben. Und wissen Sie: Wer im zwanzigsten Jahr nicht schön, im dreißigsten Jahr nicht stark, im vierzigsten Jahr nicht klug, im fünfzigsten Jahr nicht reich ist, der darf danach nicht hoffen.

Auf welchem Turm?

Luther: Na, mein armes Stüblein, daraus ich doch das Papsttum gestürmt habe. (lacht) Als päpstisch, spitzbübisch und teuflisch musst du es verstehen, dass der Papst den Namen der heiligen römischen Kirche aufs schändlichste und lästerlichste braucht und damit seine Bubenschule, Huren- und Hermaphroditenkirche meint, des Teufels Grundsuppe.

Sie mögen den Papst nicht, oder?

Luther: Da will ich mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg halten. Papa hat alles zu Geld gemacht: Gott, die Heiligen, die Gnade und so weiter. Im Jahr 1517 wurden in unserer Gegend Ablässe verkauft - um des schändlichen Gewissens willen. Ich, damals Prediger und ein junger Doktor der Theologie, begann den Leuten abzuraten und ermahnte sie, dem lauten Geschrei der Ablasskrämer keine Beachtung zu schenken. Ich war mir ganz gewiss, in diesen Dingen einen Schutz beim Papst zu haben. Aber das arme Mönchlein verachtete man nur. Da veröffentlichte ich den Zettel mit den Streitsätzen.

Aber der heutige Papst ist doch ganz anders. Sie denken doch nicht über Papst Franziskus genau so wie damals über Leo X.?

Luther: Was gilt, das gilt. Aber ich mag nicht mehr in dem lästerlichen, höllischen Teufelsdreck und Gestank wühlen. Wer Gott reden hören will, der lese die Heilige Schrift, wer den Teufel reden hören will, der lese des Papstes Dekrete und Bullen. O weh dem, der dahin kommt, dass er Papst oder Kardinal wird, dem wäre besser, dass er nie geboren wäre! Judas hat den Herrn verraten und umgebracht, aber der Papst verrät und verdirbt die christliche Kirche, welche der Herr lieber und teurer als sich selbst und sein Blut geachtet hat. Denn er hat sich selbst für sie geopfert. Weh dir, Papst!

Heißt das: Ja?

Luther: Sagen wir es so: Es ist kein Mensch so böse, dass nicht etwas an ihm zu loben wäre.

Jetzt weichen Sie der Frage aus!

Luther: Die Welt will betrogen sein, drum sei sie betrogen.

Warum sind Sie eigentlich immer so grantig und unfreundlich?