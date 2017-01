Dem 21-Jährigen gaben die Ärzte nur noch wenige Jahre. Er war an einem unheilbaren Nervenleiden (ALS) erkrankt, das zu einer allmählichen Lähmung des Körpers führt. Heute sitzt Stephen Hawking fast völlig unbeweglich in einem Rollstuhl, zählt zu den fähigsten Köpfen unserer Zeit und wird morgen 75 Jahre alt. Ein Mensch, der über die irdischen Widrigkeiten triumphiert und gedanklich durch die schier unermesslichen Weiten des Universums reist, um "Gottes Plan" zu entziffern.

Zweifel und Erkenntnis

Eine geradezu ideale Projektionsfläche für all jene, die ihre modernen Glaubenszweifel mit Unterstützung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse bekämpfen wollen. Obwohl die von Hawking errechneten und formulierten abstrakten Theorien sich, gemessen an der Realität, kaum überprüfen lassen. Noch vor fünfhundert Jahren war die Menschheit fest davon überzeugt, im Zentrum des Universums zu leben. Dann kam Nikolaus Kopernikus und verbannte die Erde an den Rand unserer Galaxie. Seither erforschten zahlreiche Wissenschaftler die Ursachen und Funktionen des Weltalls und kollidierten dabei nicht selten mit den weltanschaulichen Positionen der Kirche. Darunter auch Galileo Galilei, der am 8. Januar 1642 starb, genau dreihundert Jahre vor der Geburt Stephen Hawkings.

Auf Gottessuche im Weltall GEBURTSTAG: Morgen vor 75 Jahren wurde der englische Mathematiker und Bestsellerautor Stephen Hawking in Oxford geboren. Er gilt als Ikone der Astrophysik. Astrophysiker Stephen Hawking Nach seinem Physik-Studium in Oxford wechselte der am 8. Januar 1942 geborene Stephen Hawking an die Universität in Cambridge. Dort promovierte er über die Eigenschaft expandierender Universen. Von 1968 bis 1973 arbeitete er am Institut für Theoretische Astronomie in Cambridge, dann ging er ans Institut für angewandte Mathematik und Theoretische Physik. 1974 nahm die Royal Society of Science den 32-Jährigen als eines ihrer jüngsten Mitglieder auf. Fünf Jahre später berief ihn die Universität Cambridge auf den Lucasischen Lehrstuhl für Mathematik, den bereits Isaak Newton innehatte. Aus Hawkings erster Ehe mit Jane Wilde stammen drei Kinder. 1995 heiratete er in zweiter Ehe seine Pflegerin Elaine Mason. Elf Jahre später reichten sie die Scheidung ein. Hawking hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, bei den "Simpsons" und bei "Raumschiff Enterprise" mitgespielt und mehrere erfolgreiche Bücher veröffentlicht. hub

Inzwischen haben zahlreiche Entdeckungen dessen Einschätzung bestätigt, dass man den Kosmos keineswegs nur intuitiv erfassen, sondern auch analysieren und begreifen könne.

Populär geworden ist Hawking außerhalb der Gelehrten-Zirkel durch sein Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit". Mit weit über zehn Millionen verkauften Exemplaren der größte Sachbucherfolg aller Zeiten. Kaum jemand hat derart konsequent den Versuch unternommen, Leser ohne naturwissenschaftliche Vorbildung über den Ursprung und das Schicksal des Universums zu informieren. Leichte Kost ist das dennoch nicht. Spötter bezeichnen deshalb das Werk als das meistverkaufte ungelesene Buch seit der Bibel. Obwohl Hawking nach eigenem Bekunden an keinen persönlichen Gott glaubt, er von einem Universum ausgeht, das allein den Gesetzen der Physik folgt und sich selbst erschaffen hat, benutzt er das Wort Gott auffallend häufig. Freilich nicht im Sinne traditioneller Überlieferungen. Zwar könnte man sagen, erklärte er in einem "Spiegel"-Interview, dass Gott die Verkörperung der physikalischen Gesetze sei. Aber das verwirre nur, weil die meisten Menschen das Wort Gott mit einem Wesen verbinden, zu dem man eine persönliche Beziehung herstellen könne. Doch die Gesetze der Physik hätten wenig Persönliches an sich, fügte er hinzu. Gott sei der Name, den die Menschen dem geben, was sie nicht verstehen. Natürlich bestreiten die Kirchen das vehement.

"Spontane Erzeugung ist der Grund, warum es das Universum gibt, warum es uns gibt. Es ist nicht nötig, Gott als den ersten Beweger zu bemühen, der das Licht entzündet und das Universum in Gang gesetzt hat", schreibt Hawking. Kurz vor der Jahrtausendwende stellte er gemeinsam mit dem Mathematiker Neil Turok eine neue Theorie zum Urknall und zur Entwicklung des Universums vor. Bisher war er von einem "pulsierenden Weltall" ausgegangen, das sich zunächst enorm aufbläht und dann wieder kollabiert.

Platz für kreative Freiräume

Jetzt hätten Berechnungen ein sich unendlich ausdehnendes All ergeben. Unser Kosmos, ziel- und zwecklos aus dem Nichts entstanden. Albert Einstein erschienen solche kreativen Freiräume suspekt. Ihm widerstrebte bereits das Zufallselement in der Quantenmechanik. "Gott würfelt nicht", beschied er. Hawking ist da ganz anderer Ansicht. Alles spreche dafür, dass Gott ein unverbesserlicher Spieler sei und bei jeder sich bietenden Gelegenheit würfle.

Möglicherweise würde uns ja eine "letzte Theorie" als Ergebnis der Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantenmechanik das Universum besser verstehen lassen. Jedenfalls arbeitet Hawking an einer solchen "Weltformel", nach der allerdings schon Einstein vergeblich gesucht hatte. Aber selbst wenn es den Physikern gelänge, eine ultimative Theorie zu finden, bliebe wohl ungeklärt, warum das Universum überhaupt existiert. Doch vielleicht ist diese Frage gar nicht zu beantworten, weil sie sinnlos ist, wie Hawking meint. Entsprechend nüchtern klingt auch sein Rat, den er uns Menschen gibt, die sich mit Hilfe der Wissenschaften aus den selbstverfassten wärmenden Geborgenheitsnischen in die kosmische Kälte des Weltalls hinauskatapultiert haben: "Tu Dein Bestes!".