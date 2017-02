Basel zeigt Meisterwerke des Impressionismus

Von unserem Mitarbeiter

Alfred Huber

Was sehen wir? Ein paar zartgetönte Nebel über der Themse, Konturen einer Brücke, Pappeln, deren Stämme sich im Wasser spiegeln, dunkle, vom Meer umspülte Felsen, treibende Eisschollen auf der Seine, ein vergessen wirkender Heuhaufen und natürlich die berühmten Seerosenblüten. Alles mehr oder weniger motivische Reduktionen, hinter denen sich allerdings ein Werden und Wachsen der Dinge verbirgt, ein Reichtum an farblichen Nuancen, der auch heute noch immer wieder bestürzt und fasziniert.

Zu ihrem zwanzigsten Geburtstag hat sich die Schweizer Fondation Beyeler in Riehen bei Basel einen zuverlässig prominenten Gratulanten ins Haus geholt. Denn eine Ausstellung mit Werken von Claude Monet (1840-1926) garantiert ein publikumswirksames Ereignis. Vermutlich wird man deshalb hier in den nächsten Wochen alle Hände voll zu tun haben, um den zu erwartenden Kunstverkehr einigermaßen störungsfrei zu regeln.

Ulf Küster hat die rund sechzig Werke nach Themen geordnet und sie luftig vor hellgraue Wände hängen lassen. Seine Auswahl beschränkt sich auf die Jahre zwischen 1879/80 und 1905/06, spart also das Früh- und Spätwerk weitgehend aus. Für einzelne Motivbereiche wurden eigens Räume geschaffen. So kann sich zwischen den London- und Normandie-Bildern, den Mittelmeerlandschaften, den Flussläufen, Seerosen und Pappeln eine fast intime Korrespondenz entwickeln. Und wenn drei Eisgänge auf der Seine aus Japan, Paris und Michigan nebeneinander hängen, dann begreift man, weshalb solche Ausstellungen mit reger internationaler Beteiligung wichtig sind: Sie führen zusammen, was sonst in alle Welt verstreut ist.

Der Maler des Lichts, wie Claude Monet gern genannt wird, hat die traditionelle Landschaftsmalerei allmählich aus ihrer statischen, ernsten Selbstbezogenheit befreit und sie den Prozessen einer unaufhörlichen Veränderung behutsam ausgeliefert. Nicht das Überbieten von Natur ist sein Thema, sondern ihr zeitliches Ausgreifen, beschrieben mit lichtvollen Farben und fast immer aus der Sicht einer stillen Empfindsamkeit.

Dass die so gebannte Flüchtigkeit der Erscheinungen allmählich zu einer Auflösung konkreter Wirklichkeitsbezüge führte, ist bekannt. Man kann darin ein Zeichen der Modernität Monets sehen, einen Beitrag auf dem Weg zur Abstraktion. Dennoch sollte man diese Entwicklung nicht überbewerten und Monets Bedeutung nicht von der Erfüllung irgendwelcher Fortschrittskriterien abhängig machen.

Modern an diesem Künstler ist vor allem die radikale Konsequenz, mit der er sich zu seinem außergewöhnlichen Blick auf die Realität bekennt. Der um die Jahrhundertwende diskutierten Entfremdung zwischen Mensch und Natur setzt Monet eine neue Erfahrbarkeit des Natürlichen entgegen, einen geistigen Raum, in dem sich Gefühl und Verstand zu einer maßvollen Einheit verbinden. Deshalb malt er auch nicht, was er sieht, sondern wie er es sieht. Damals eine von Skandalen begleitete künstlerische Revolution, die heute, wenn man sich beglückt dieser Wechselwirkung von Wahrnehmung und Reflexion überlässt, kaum noch nachvollziehbar ist.

Wo der Mensch die malerische Bühne Monets betritt, ist er oft Teil der Natur, empfindsam in sie eingelassen, wie jene drei Frauen im Boot ("En Norvégienne" aus dem Jahr 1887), deren Kleider und Hüte wie blühende Gewächse aus dem grünen Dickicht des Hintergrundes hervorleuchten. Beinahe gewichtslose Wesen inmitten von Wärme, Kühle und feuchtem Schatten. Hier verletzt der Mensch die Natur nicht, sondern wird von ihr umspielt.

Monets Landschaften sind subtile Aneignungen und zugleich Einladungen an den Betrachter, einzutreten in das irdische Paradies einer Zeitlosigkeit, deren beginnenden Verlust Marcel Proust in seiner "Recherche" mit bittersüßer Nostalgie genau registrierte. Entsprechend sind all die Farbklänge und Spiegelungen oder das sanfte Licht als Wirkung und Bewegung im meditativ gestimmten "Vormittag auf der Seine" nicht nur Zeugnisse großartiger künstlerischer Visionen, sondern auch Entwürfe zu einer sinnvollen Lebensgestaltung. In immerwährenden Momenten erzeugt die Natur bei Monet ihre reichhaltige Vegetation. Alles ist entspannt und mit der Welt in Einklang. Man ahnt, dass dieser schöne Augenblick des Innehaltens nicht ewig währen kann. Doch ein bisschen Selbstbetrug muss sein. Dafür lohnt es sich schon, nach Basel zu reisen.