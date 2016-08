Acht Kilo Musikgeschichte, bitte!

Was auf ihn zukommt, hätte er wissen können. Denn immerhin war der Theaterwissenschaftler Georg Oswald Bauer lange Jahre Wolfgang Wagners Dramaturg und auch Pressesprecher auf dem Grünen Hügel. Und dennoch sagt der Autor eines neuen Mammutwerkes über die Bayreuther Festspiele den Satz, den alle sagen, die Umfang, Stofffülle oder Rechercheaufwand einer Aufgabe unterschätzt haben: "Ich hätte es nicht angefangen, wenn ich gewusst hätte, was ich mir da auflade."

Jetzt liegt das Ergebnis, ein buchstäblicher Brocken in monumentalen Ausmaßen, im Deutschen Kunstverlag vor: 1292 Seiten mit 1100 teils farbigen Abbildungen in zwei Bänden und Großformat, satte acht Kilo schwer. Im Vorfeld kündigte der Autor selbst sein Werk als "die erste umfassende Festspielgeschichte" an. Dies aus dem Mund eines langjährigen Mitarbeiters der Festspiele zu hören, stimmte einen zugegebenermaßen leicht skeptisch, wurde doch im Laufe der berühmtesten Opernfestspiele der Welt in Sachen Selbstdarstellung zu viel beschönigt, verklärt, weggeschlossen und weggelassen.

Mit dieser durchaus berechtigten Vorsicht tat man dem Autor überwiegend Unrecht, wie sich jetzt beim Blick in das schwergewichtige Kompendium zeigt. Immer schon wurde viel über die Richard-Wagner-Festpiele geschrieben. Lebenserinnerungen, temporäre Schlaglicher, Anekdotisches und Statistisches über diesen an Mythen reichen Musikolymp füllt schon seit über 100 Jahren ganze Bibliotheken.

1989 erhielt Bauer vom damaligen Festspielleiter und Richard-Wagner-Enkel Wolfgang auf eigene Anregung hin den Auftrag, Chronist des Festivals zu werden. Bei aller Last der Arbeit ist dem Autor dennoch eine dankbare Grundhaltung gegenüber seinem Auftraggeber heute noch anzumerken. Aber sei's drum, dass er über 25 Jahre daran arbeiten sollte, hat Oswald Georg Bauer wohl selbst nie gedacht. Und doch trägt das Ergebnis das selbst aufgeklebte Etikett "umfassend" zurecht, denn Bauer nahm Wolfgang Wagners Auftrag "aber ausschließlich aus den Quellen!" ausgesprochen und nachweislich ernst.

Auch nach dem Tod Wolfgangs scheint Bauer durch das Versprechen der ihm nachfolgenden Festspielleiterinnen Katharina Wagner und Eva Wagner-Pasquier, auch die dunklen Kapitel der braunen "Nacht über Bayreuth" offenzulegen, zu seine Arbeit noch weiter ermutigt worden zu sein. Tief kniete sich Bauer folglich in Archive und Korrespondenzen - etwa den in Berlin gelagerten Nachlass des Dirigenten und faktischen Festspielleiters Heinz Tietjen, der während der NS-Zeit unter Siegfried-Wagner-Witwe und Hitler-Freundin Winifred dirigierte, inszenierte und besetzte.

Konvolut deutscher Geschichte

Daher kann man den zwei Bänden, die sich freilich selbst für Wagnerianer weniger zur Komplettlektüre als vielmehr zum Schmökern und Nachschlagen empfehlen, bescheinigen, nicht nur spätromantische Musikgeschichte, sondern eben auch in hohem Maße deutsche Geschichte abzubilden: So erfahren wir etwa, was es für den 1848er Revolutionär Wagner bedeutet, in Gnaden des schwärmerisch-neoabsolutistischen Bayernkönigs Ludwig II. zu stehen. Oder können der Frage nachgehen, wie sich einst moderne Nationalstaatlichkeit just aus Bärenfellen und gehörnten Helmen einen kaiserlichen Gesinnungstempel in der fränkischen Provinz baute.

Besonders spannend sind auch die Kapitel, die sich damit beschäftigen, wie sich gerade in Europas damals modernstem Kunstbetrieb unter Cosima Wagner und ihrem vertrauten Hausheiligen Houston Stewart Chamberlain in den 1890er Jahren eine Ideologie entwickelt, die Hitler noch 30 Jahre später alle Verehrung abrang. Auch wie sich die Festspiele durch private Verbindungen unter den Nazis zum musischen Quasi-Reichsparteitag transformierten, beleuchtet Bauer sachgerecht - und betont empörungs- wie beschönigungsfrei.

Um das buchstäblich schwerwiegende Werk nicht allzu bleilastig darzustellen, sei auch erwähnt, dass es beim Stöbern durchaus auch heitere, bunte Momente gibt. Etwa Fotos der mondänen Begum in den 50er Jahren oder Kardinal Ratzingers, der zwei Jahre nach seinem Festspielbesuch vom Grünen Hügel zum Heiligen Stuhl wechseln sollte. Hiesige Opernfreunde dürften aber besonders dankbar über die Begegnungen mit Bayreuth- und Nationaltheater-Urgestein Franz Mazura sein, der seinen langjährigen Festspielverpflichtungen gemäß gleich mehrfach zu finden ist. Wie schön!