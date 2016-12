Ade hofft auf mehr

Mit ihrer Vater-Tochter-Geschichte "Toni Erdmann" geht die aus Karlsruhe stammende Regisseurin Maren Ade (Bild) für Deutschland ins Rennen um die Golden-Globe-Trophäen. Sie werden am 8. Januar in Beverly Hills verliehen. Ades Tragikomödie wurde gestern in Los Angeles für den Preis als bester nicht-englischsprachiger Film nominiert.

Zuvor war "Toni Erdman" zuerst mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet, dann aber bei den US-Kritikerpreisen leer ausgegangen. Er unterlag in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" dem französischen Beitrag "Elle". Die Musical-Romanze "La La Land" gewann den Spitzenpreis als bester Film.

Bei den Golden-Globe-Verleihungen, die von in Hollywood tätigen Journalisten der Auslandspresse vergeben werden, steht eine Preisträgerin vorab schon fest: Meryl Streep (67, "Florence Foster Jenkins", "Die Eiserne Lady") soll den Cecil-B.-DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten.

Deutsche Chancen für Zimmer

Der aus Frankfurt stammende Star-Komponist Hans Zimmer könnte mit seiner Filmmusik für das Drama "Hidden Figures" seiner Trophäensammlung einen weiteren Golden Globe hinzufügen.

Der Critics'-Choice-Gewinner "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone als verliebtem Paar liegt mit insgesamt sieben Golden-Globe-Nominierungen in Führung. Mit sechs Nennungen geht das Independent-Drama "Moonlight" ins Rennen, das in drei Kapiteln das Erwachsenwerden eines jungen schwulen Afroamerikaners in Florida schildert. dpa (Bild: dpa)