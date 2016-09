Alles hängt an einem seidenen Faden

"Kriminalromane sind heute wichtiger denn je", glaubt der 53-jährige schwedische Autor Jan Lennart Arnald. Er muss es wissen: Von seiner Stockholmer A-Gruppen-Serie hat er unter dem Pseudonym Arne Dahl allein im deutschsprachigen Raum mehr als eine Million Bücher verkauft. "Verbrechen und Gewalt waren für viele Leser in der westlichen Welt lange Zeit reine Fiktion. Gesellschaftliche Grenzüberschreitungen wirkten spannend bis exotisch - aber irreal. In Tagen wie diesen gehört Gewalt zum Alltag, Kriminalliteratur erfüllt eine neue Funktion: Wir bangen um die zivilisatorischen Errungenschaften - Demokratie, Menschlichkeit und Frieden sind in Gefahr", so der Schwede weiter.

Dahl schreibt weder Sozialreportagen noch politische Pamphlete, seine Spannungsliteratur folgt dennoch einem ganz eigenen, urbanen Rhythmus. Mit dem Start des ungleichen Ermittler-Duos Molly Blom und Sam Berger, einer Art Schicksalsgemeinschaft, verlässt Dahl die kriminologische Komfortzone der global agierenden Superagenten.

Fieberhafte Fahndung

Mit ungewohnten, eher existenziellen als soziologischen Perspektiven, frischen Charakteren und einer für ihn untypischen Erzählweise betritt er neues Terrain, er besinnt sich auf die Wurzeln der Kriminalliteratur. Sein Roman "Sieben minus eins" spielt in nur einer Herbstwoche, von Sonntag zu Sonntag, 25. Oktober bis 1. November, von 10:14 bis 10:14. Keine Sekunde länger gibt er seinen Protagonisten. Die 15-jährige Ellen Savinger ist verschwunden. Der Kriminalinspektor Sam Berger fahndet an skurrilen Tatorten fieberhaft nach Motiven, von Täter und Opfer fehlen zunächst jegliche Spuren. Berger isoliert sich mit einer Serientäter-Theorie, sein Chef Allan Gudmundsson droht ihm mit Kündigung. Unverdrossen recherchiert er auf eigene Faust weiter.

Er glaubt an den größten gemeinsamen Nenner für das Verschwinden von zwei weiteren Fünfzehnjährigen, die ominöse Fahrradfrau, Madame X, sieht er als Schlüssel zur Aufklärung des Falles. Berger ist jedes Mittel recht, Gesetzesverstöße inklusive, um den Täter zu finden und weiteres Unheil zu verhindern. Auf der Suche nach Gerechtigkeit findet er in Molly Blom, wie Madame X in Wirklichkeit heißt, eine Seelenverwandte, mit der ihn ein Geheimnis aus der Vergangenheit verbindet.

Dahl spinnt Fäden, er stellt Fallen, der Zeitfaktor spielt auf den 414 Seiten die Hauptrolle. Ein Wettlauf um Leben und Tod. Er interessiert sich dafür, warum Menschen Verbrecher, warum sie Polizisten werden. Mit empathischem Gespür zeigt er den seidenen Faden zwischen Gut und Böse, normal und verrückt. "Berger lag auf der harten Pritsche in der winzigen Isolationszelle und war nicht allein. Er war vielmehr von einer regelrechten Menschenansammlung umgeben. Die Schleusen waren geöffnet worden, und die Erinnerungen strömten in Scharen herbei. Er sah Details von Menschen vor sich, die seit Jahrzehnten nicht mehr in seinem Bewusstsein gewesen waren."

Mindestens zwei weitere Teile soll es vom Kripo-Duo Berger und Blom geben. Man darf gespannt sein, ob Dahl daran festhält, in kleinen Strukturen und hautnah an den Figuren das Gesamte einzufangen.